ΔΕΔΔΗΕ: Φρένο στις διακοπές ρεύματος για καταγγελίες ρευματοκλοπής
Από 20% έως 27% το ποσοστό των υποθέσεων που επανεξετάζονται –Σύσκεψη στο ΥΠΕΝ για τις διαστάσεις του θέματος στους καταναλωτές
Με την υποβολή ένστασης θα παγώνει κάθε ενέργεια διακοπής ρεύματος, έως ότου ολοκληρωθεί η επανεξέταση της υπόθεσης, στο πλαίσιο της αλλαγής γραμμής που εφαρμόζει ο ΔΕΔΔΗΕ στους χειρισμούς καταγγελιών για ρευματοκλοπή, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι μέχρι πρότινος πρακτικές.
Η στροφή αυτή συνδέεται με τα στοιχεία που έχουν τεθεί υπόψη των αρμόδιων αρχών και δείχνουν ότι το πρόβλημα δεν είναι περιορισμένο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ποσοστό από 20% έως 27% των υποθέσεων οδηγείται σε επανεξέταση, γεγονός που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την ακρίβεια των αρχικών καταλογισμών και την επάρκεια των ελέγχων που διενεργούνται.
Πάγωμα διακοπών
Μέχρι σήμερα, καταναλωτές που κατηγορούνταν για ρευματοκλοπή βρίσκονταν αντιμέτωποι με το δίλημμα «πληρώνεις ή σου κόβεται το ρεύμα», ακόμη και όταν αμφισβητούσαν την κατηγορία. Η πρακτική αυτή προκάλεσε έντονη κοινωνική δυσαρέσκεια και βροχή καταγγελιών στη ΡΑΑΕΥ καθώς σε αρκετές περιπτώσεις πολίτες αναγκάζονταν να προκαταβάλουν σημαντικά ποσά ή να προσφύγουν σε νομικές διαδικασίες για να υπερασπιστούν τον εαυτό τους.
