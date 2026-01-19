Η τεχνολογία που θα εισβάλει στη ζωή μας το 2026
Τα τεχνολογικά επιτεύγματα που θα μεταμορφώσουν τα σπίτια, τις πόλεις, τους χώρους εργασίας και την ίδια την ανθρώπινη συμπεριφορά
Η τεχνολογία δεν αλλάζει πια τον κόσμο με “εκρήξεις” και θεαματικά άλματα, αλλά με αθόρυβες, σταδιακές διεισδύσεις στην καθημερινότητά μας. Δεν χτυπάει την πόρτα, δεν περιμένει να την προσκαλέσουν να μπει, ούτε ρωτάει αν η κοινωνία είναι έτοιμη. Διεισδύει στην καθημερινή μας ζωή, αρχικά αθόρυβα, και ξαφνικά βρίσκεται παντού: στο χέρι μας, στα σπίτια μας, στη δουλειά μας, ακόμα και μέσα στο σώμα μας. Μέχρι το 2026 λοιπόν, μια νέα γενιά τεχνολογιών δεν θα υποστηρίζει απλώς τις καθημερινές μας συνήθειες, αλλά θα διαμορφώνει ενεργά τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε, αποφασίζουμε, κινούμαστε και αλληλεπιδρούμε μεταξύ μας.
