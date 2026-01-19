Γερμανοευρωπαϊκός τρόμος μπροστά στον Τραμπ

Αναμφίβολα το υπόβαθρο της κρίσης είναι η εμμονή της Ουάσιγκτον να αποκτήσει τον έλεγχο της Γροιλανδίας, ενός τεράστιου νησιού στην Αρκτική με πλούσιους φυσικούς πόρους και γεωστρατηγική σημασία. Η προσπάθεια των ΗΠΑ να «αγοράσουν» το νησί από τη Δανία και η αποστολή ευρωπαϊκών στρατευμάτων στο πλαίσιο της -και καλά- άσκησης Operation Arctic Endurance προκάλεσαν την αντίδραση Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε την επιβολή αυξημένων δασμών στις εξαγωγές από τουλάχιστον οκτώ ευρωπαϊκά κράτη, ανάμεσά τους η Γερμανία, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Σουηδία. Ετσι λοιπόν, η μικρή ομάδα Γερμανών στρατιωτών που είχε σταλεί στη Γροιλανδία ως μέρος της άσκησης, εγκατέλειψε πρόωρα το νησί μόλις 44 ώρες μετά την άφιξή της.

Η απόφαση της γερμανικής κυβέρνησης να αποσύρει αρον-άρον την ομάδα της Bundeswehr έχει ερμηνευθεί ως ένδειξη ότι το Βερολίνο επιδιώκει να αποφύγει την κλιμάκωση της αντιπαράθεσης και ιδίως τις οικονομικές συνέπειες που θα μπορούσαν να προκύψουν από τους δασμούς που εξήγγειλε ο Τραμπ.