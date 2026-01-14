Συντάξεις χηρείας: Πότε και γιατί μειώνονται στο 35% μετά την τριετία

Μετά την τριετία, οι συντάξεις χηρείας μπορεί να μειωθούν στο μισό για εργαζόμενους ή συνταξιούχους δικαιούχους, με καθυστερήσεις εφαρμογής να δημιουργούν αναδρομικές οφειλές και σοβαρή ανασφάλεια