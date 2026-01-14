Συντάξεις χηρείας: Πότε και γιατί μειώνονται στο 35% μετά την τριετία
Μετά την τριετία, οι συντάξεις χηρείας μπορεί να μειωθούν στο μισό για εργαζόμενους ή συνταξιούχους δικαιούχους, με καθυστερήσεις εφαρμογής να δημιουργούν αναδρομικές οφειλές και σοβαρή ανασφάλεια
Ένα από τα πιο επώδυνα –και ταυτόχρονα λιγότερο ξεκάθαρα– σημεία του ασφαλιστικού συστήματος αφορά στη σημαντική περικοπή των συντάξεων χηρείας μετά τη συμπλήρωση τριών ετών από τον θάνατο του ασφαλισμένου. Πρόκειται για ρύθμιση που μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια έως και του 50% του εισοδήματος, αιφνιδιάζοντας χιλιάδες δικαιούχους που δεν είχαν πλήρη εικόνα των συνεπειών.
