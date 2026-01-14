Συντάξεις χηρείας: Πότε και γιατί μειώνονται στο 35% μετά την τριετία
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις χηρείας: Πότε και γιατί μειώνονται στο 35% μετά την τριετία

Μετά την τριετία, οι συντάξεις χηρείας μπορεί να μειωθούν στο μισό για εργαζόμενους ή συνταξιούχους δικαιούχους, με καθυστερήσεις εφαρμογής να δημιουργούν αναδρομικές οφειλές και σοβαρή ανασφάλεια

Συντάξεις χηρείας: Πότε και γιατί μειώνονται στο 35% μετά την τριετία
Ένα από τα πιο επώδυνα –και ταυτόχρονα λιγότερο ξεκάθαρα– σημεία του ασφαλιστικού συστήματος αφορά στη σημαντική περικοπή των συντάξεων χηρείας μετά τη συμπλήρωση τριών ετών από τον θάνατο του ασφαλισμένου. Πρόκειται για ρύθμιση που μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια έως και του 50% του εισοδήματος, αιφνιδιάζοντας χιλιάδες δικαιούχους που δεν είχαν πλήρη εικόνα των συνεπειών.


Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης