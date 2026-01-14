Saks Global: Από την πολυτέλεια στην χρεοκοπία – Η κατάρρευση μετά την εξαγορά της Neiman Marcus
Saks Global: Από την πολυτέλεια στην χρεοκοπία – Η κατάρρευση μετά την εξαγορά της Neiman Marcus
Η Saks Global κατέθεσε αίτηση χρεοκοπίας, εξασφαλίζει 1,75 δισ. δολάρια χρηματοδότησης, αλλάζει CEO και επιχειρεί αναδιάρθρωση, εν μέσω πτώσης πωλήσεων και αυξημένου χρέους
Η Saks Global Enterprises υπέβαλε αίτηση προστασίας από τους πιστωτές, επιδιώκοντας να αντιμετωπίσει τις διογκούμενες ζημίες και το βαρύ χρέος που επιβαρύνει τον εμβληματικό όμιλο πολυτελούς λιανικής.
Η εταιρεία, η οποία διαχειρίζεται τα καταστήματα Saks Fifth Avenue, καθώς και τις αλυσίδες Bergdorf Goodman και Neiman Marcus, υπήχθη στο καθεστώς Chapter 11 στο Τέξας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.
Παράλληλα, η Saks διόρισε νέο διευθύνοντα σύμβουλο τον πρώην CEO της Neiman Marcus Group, Ζοφρουά βαν Ρέμντονκ, επισημαίνοντας ότι επανεξετάζει το «λειτουργικό της αποτύπωμα» ώστε να κατευθύνει επενδύσεις εκεί όπου διαφαίνεται η μεγαλύτερη μακροπρόθεσμη δυναμική.
«Πρόκειται για μια καθοριστική στιγμή για τη Saks Global, με τον δρόμο μπροστά να προσφέρει ουσιαστική ευκαιρία ενίσχυσης των βάσεων της επιχείρησης και τοποθέτησής της για το μέλλον», ανέφερε ο βαν Ρέμντονκ, ο οποίος αντικατέστησε τον Ρίτσαρντ Μπέικερ, που αποχώρησε από τη θέση του την Τρίτη.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Saks έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση περίπου 1,75 δισ. δολαρίων, εκ των οποίων 1,5 δισ. προέρχονται από άτυπη ομάδα ανώτερων εξασφαλισμένων ομολογιούχων. Τα καταστήματα υπό τα σήματα Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus, Bergdorf Goodman και Saks OFF 5TH θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά.
Ο ρόλος της εξαγοράς της Neiman MarcusΗ αίτηση πτώχευσης έρχεται λίγο περισσότερο από έναν χρόνο μετά την ανάληψη δισεκατομμυρίων δολαρίων νέου χρέους από τη Saks, στο πλαίσιο της εξαγοράς της Neiman Marcus. Ωστόσο, μέσα σε λίγους μήνες το χρέος κατέρρευσε σε επίπεδα βαθιάς πίεσης, ενώ έως τα τέλη του 2025 η εταιρεία παρέλειψε την καταβολή τόκων άνω των 100 εκατ. δολαρίων προς τους ομολογιούχους.
«Πρόκειται για μια καθοριστική στιγμή για τη Saks Global, με τον δρόμο μπροστά να προσφέρει ουσιαστική ευκαιρία ενίσχυσης των βάσεων της επιχείρησης και τοποθέτησής της για το μέλλον», ανέφερε ο βαν Ρέμντονκ, ο οποίος αντικατέστησε τον Ρίτσαρντ Μπέικερ, που αποχώρησε από τη θέση του την Τρίτη.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Saks έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση περίπου 1,75 δισ. δολαρίων, εκ των οποίων 1,5 δισ. προέρχονται από άτυπη ομάδα ανώτερων εξασφαλισμένων ομολογιούχων. Τα καταστήματα υπό τα σήματα Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus, Bergdorf Goodman και Saks OFF 5TH θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά.
