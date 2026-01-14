ΑΔΜΗΕ: Με δύο διαδοχικές αυξήσεις κεφαλαίου η κεφαλαιακή ενίσχυση του διαχειριστή ύψους €1 δισ.
Θα διατηρήσουν τη συμμετοχή τους οι Κινέζοι - Τέλη Γενάρη οι ανακοινώσεις για τη δομή της αύξησης από το Δημόσιο
Σε φάση οριστικών αποφάσεων εισέρχεται το σχήμα χρηματοδότησης για τον ΑΔΜΗΕ, καθώς μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου αναμένεται να ξεκαθαρίσει πλήρως η στάση του Δημοσίου και ο τρόπος με τον οποίο θα στηριχθεί το μεγάλο εγχείρημα της κεφαλαιακής επάρκειας του διαχειριστή.
Στο τραπέζι βρίσκεται ένα σύνθετο αλλά καλά δομημένο σχέδιο, που προβλέπει δύο διαδοχικές αυξήσεις κεφαλαίου, συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ, οι οποίες θα λειτουργήσουν ως καταλύτης για την υλοποίηση ώριμων και στρατηγικής σημασίας έργων που περιλαμβάνονται στο δεκαετές πλάνο ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ.
Σύμφωνα με το βασικό σενάριο που συζητείται, η πρώτη αύξηση κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί σε επίπεδο ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών δηλαδή της εισηγμένης εταιρείας στην οποία συμμετέχουν το ελληνικό δημόσιο με 51% και το free float με 49%. Η αύξηση αυτή κρίνεται αναγκαία ώστε να μπορεί να συμμετάσχει η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών στην αύξηση κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ ΑΕ. Από την κεφαλαιακή ενίσχυση της εταιρείας υπολογίζεται ότι θα προέλθουν 500 εκατ. ευρώ, από τα οποία περί τα 255 εκατ. θα συνεισφέρει το Δημόσιο αν αποφασίσει να καλύψει μόνο του την αύξηση και τα υπόλοιπα οι υπόλοιποι μέτοχοι (free float), οι οποίοι εκτιμάται ότι θα συμμετέχουν πλήρως στην αύξηση κεφαλαίου.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι σε αυτό το στάδιο, θεωρητικά θα μπορούσε να εισχωρήσει και τρίτος επενδυτής στο μετοχικό κεφάλαιο, παίρνοντας μέρος του ποσοστού από το 51% που κατέχει το Δημόσιο στην ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών είτε μέσω συμμετοχής στην αύξηση κεφαλαίου είτε μέσω placement.
Ωστόσο σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, αυτό το σενάριο συγκεντρώνει τουλάχιστον σε αυτό το στάδιο τις μικρότερες πιθανότητες χωρίς φυσικά να μπορούν να αποκλειστούν οι εκπλήξεις.
