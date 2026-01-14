ΑΔΜΗΕ: Με δύο διαδοχικές αυξήσεις κεφαλαίου η κεφαλαιακή ενίσχυση του διαχειριστή ύψους €1 δισ.

Θα διατηρήσουν τη συμμετοχή τους οι Κινέζοι - Τέλη Γενάρη οι ανακοινώσεις για τη δομή της αύξησης από το Δημόσιο