Wall Street: Υποχώρηση από τα ρεκόρ με πιέσεις στις τράπεζες και φόντο τις παρεμβάσεις Τραμπ
Οι επενδυτές ρευστοποίησαν κέρδη στη Wall Street, με τον S&P 500 να απομακρύνεται από τα ρεκόρ - Πιέσεις στις τράπεζες λόγω Τραμπ και αβεβαιότητα για τη Fed
Απόσταση από τα ιστορικά τους υψηλά πήραν οι αμερικανικές μετοχές καθώς υποχώρησαν οι βασικοί δείκτες στη Wall Street την Τρίτη, με τους επενδυτές να ρευστοποιούν τίτλους του χρηματοπιστωτικού κλάδου, κυρίως με αιχμή την JPMorgan, ενώ προσπάθησαν να αποτιμήσουν την αυξημένη μεταβλητότητα που προκαλεί το μπαράζ προτάσεων και παρεμβάσεων του Ντόναλντ Τραμπ τις τελευταίες ημέρες. Και όλα αυτά παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία για τον δομικό πληθωρισμό του Δεκεμβρίου που δημοσιεύτηκαν την Τρίτη αποδείχθηκαν πιο ήπια από τις εκτιμήσεις, με τους τους επενδυτές ν σταθμίζουν τον συνδυασμό των στοιχείων για τον πληθωρισμό και των εταιρικών αποτελεσμάτων.
Στο κλίμα αυτό στη συνεδρίαση της Τρίτης ο Dow Jones σημείωσε πτώση 0,80% στις 49.191 μονάδες, ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,20% στις 6.963 μονάδες ενώ ο Nasdaq προσπάθησε ενδοσυνεδριακά να αποφύγει τη μείωση αλλά δεν τα κατάφερε τελικά καταγράφοντας πτώση κατά 0,10% στις 23.709 μονάδες.
Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς μειώθηκε κατά περισσότερο από 1 μονάδα βάσης, στο 4,171%, αφού νωρίτερα άγγιξε το 4,156%, το χαμηλότερο επίπεδο από τις 8 Ιανουαρίου. Η απόδοση του 2ετούς υποχώρησε κατά πάνω από 2 μονάδες βάσης, στο 3,526%, έχοντας προηγουμένως πέσει έως το 3,499%, επίπεδο που είχε να καταγραφεί από τις 9 Ιανουαρίου.
Παράλληλα, η απόδοση του 30ετούς ομολόγου σημείωσε οριακή πτώση μικρότερη της μίας μονάδας βάσης, διαμορφούμενη στο 4,827%.
Η μετοχή της JPMorgan που βρέθηκε στο επίκεντρο σημείωσε πτώση 3%, παρά το γεγονός ότι τα αποτελέσματα τέταρτου τριμήνου ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις τόσο σε έσοδα όσο και σε κέρδη. Αν και τα συνολικά έσοδα και το trading μετοχών κινήθηκαν ανοδικά, οι αμοιβές επενδυτικής τραπεζικής υποχώρησαν και διαμορφώθηκαν χαμηλότερα των προσδοκιών. Ο οικονομικός διευθυντής της τράπεζας, Τζέρεμι Μπάρναμ, άφησε επίσης να εννοηθεί ότι ο τραπεζικός κλάδος ενδέχεται να αντιδράσει στην πρόταση Τραμπ για επιβολή ανώτατου ορίου 10% στα επιτόκια πιστωτικών καρτών για έναν χρόνο.
Στο ίδιο κλίμα, η Goldman Sachs υποχώρησε κατά 1%, ενώ τίτλοι όπως οι Mastercard και Visa κατέγραψαν απώλειες κοντά στο 4%, συγκαταλεγόμενοι στους μεγαλύτερους χαμένους της ημέρας. Υπό πίεση βρέθηκαν και τα ETFs Financial Select Sector SPDR ETF και Invesco KBW Bank ETF.
Οι αγορές παρακολουθούν με αυξανόμενη ανησυχία τις παρεμβάσεις του Τραμπ, ο οποίος, εκτός από τα επιτόκια πιστωτικών καρτών, ζήτησε να απαγορευθούν μερίσματα και επαναγορές μετοχών στις αμυντικές εταιρείες, καθώς και να αποκλειστούν μεγάλοι θεσμικοί επενδυτές από την αγορά μονοκατοικιών. «Υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα για το κατά πόσο τέτοιες αλλαγές μπορούν να υλοποιηθούν χωρίς τη συμμετοχή ή την έγκριση του Κογκρέσου», σημείωσε ο Τιμ Χόλαντ της Orion.
Παράλληλα, ο Τραμπ δήλωσε ότι η Microsoft θα ανακοινώσει αλλαγές ώστε τα data centers της να μην οδηγήσουν σε αυξήσεις στο κόστος ενέργειας για τους Αμερικανούς καταναλωτές, με τη μετοχή να υποχωρεί πάνω από 1%.
Στις αγορές εμπορευμάτων, οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν, μετά την ακύρωση όλων των συναντήσεων με το Ιράν και τη δήλωση Τραμπ ότι «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν» προς τους διαδηλωτές. Η κίνηση αυτή ακολούθησε την προειδοποίηση ότι κάθε χώρα που συναλλάσσεται με το Ιράν θα αντιμετωπίζει δασμούς 25% στις συναλλαγές με τις ΗΠΑ.
Στην αρχή της συνεδρίαση οι μετοχές είχαν αντιδράσει θετικά καθώς δέχθηκαν προσωρινή στήριξη από τα στοιχεία για τον πληθωρισμό Δεκεμβρίου στις ΗΠΑ. Ο δομικός δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 0,2% σε μηνιαία βάση και 2,6% σε ετήσια, χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις, ενώ ο γενικός πληθωρισμός ενισχύθηκε κατά 0,3% τον μήνα και 2,7% σε ετήσια βάση, σε ευθυγράμμιση με τις προβλέψεις. Τα στοιχεία αυτά, σε συνδυασμό με την πιο ήπια αλλά σταθερή εικόνα της αγοράς εργασίας, ενισχύουν την εκτίμηση ότι η Fed δεν θα βιαστεί να μειώσει τα επιτόκια. Οι αγορές προεξοφλούν δύο μειώσεις των 25 μονάδων βάσης μέσα στο 2026, αρχής γενομένης από τον Ιούνιο, σύμφωνα με το CME FedWatch.
Η Wall Street προερχόταν από ιστορική συνεδρίαση, με τον S&P 500 και τον Dow Jones σε νέα υψηλά κλεισίματος, καθώς οι επενδυτές είχαν προσωρινά παραβλέψει τις ειδήσεις για την ποινική έρευνα του υπουργείου Δικαιοσύνης σε βάρος του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ. Την Τρίτη, ωστόσο, ο Τραμπ επανήλθε με σφοδρή επίθεση, χαρακτηρίζοντάς τον «ανίκανο» ή «διεφθαρμένο», επαναφέροντας στο προσκήνιο τις ανησυχίες για την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας.
Παρά τη γενική υποχώρηση, 44 μετοχές του S&P 500 κινήθηκαν σε νέα υψηλά 52 εβδομάδων, μεταξύ των οποίων οι Alphabet, Walmart, Boeing και Micron. Αντίθετα, έξι τίτλοι κατέγραψαν νέα χαμηλά έτους, όπως οι Adobe και Workday.
Στον ενεργειακό κλάδο, επενδυτές εμφανίζονται ολοένα και πιο θετικοί, με αναλυτές να βλέπουν περιθώρια περαιτέρω ανόδου σε τίτλους όπως οι Exxon Mobil και Chevron, καθώς και στο ETF OIH, εφόσον οι γεωπολιτικές εντάσεις συνεχίσουν να στηρίζουν τις τιμές του πετρελαίου.
