Wall Street: Υποχώρηση από τα ρεκόρ με πιέσεις στις τράπεζες και φόντο τις παρεμβάσεις Τραμπ

Οι επενδυτές ρευστοποίησαν κέρδη στη Wall Street, με τον S&P 500 να απομακρύνεται από τα ρεκόρ - Πιέσεις στις τράπεζες λόγω Τραμπ και αβεβαιότητα για τη Fed