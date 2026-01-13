Κύπρος: Πολιτικά ερωτηματικά σκιάζουν το τραπεζικό αφήγημα
Η πολιτική αστάθεια στην Κύπρο αναζωπυρώνει σενάρια έκτακτου φόρου στα τραπεζικά υπερκέρδη, με τις εκλογές να αλλάζουν συσχετισμούς, επηρεάζοντας τράπεζες, επενδυτές και έμμεσα την Ελλάδα και τις αγορές της περιοχής

Ειρήνη Σακελλάρη
Η πολιτική αναταραχή στην Κύπρο δεν αναμένεται να μείνει χωρίς συνέπειες για τις αγορά, σύμφωνα με κύκλους που παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις. Το αφήγημα γύρω από τα πιστωτικά ιδρύματα του νησιού αλλάζει εκ νέου, δίνοντας σημαντικές πιθανότητες στην υλοποίηση της πρότασης του ΑΚΕΛ για επιβολή έκτακτου φόρου στα υπερκέρδη των τραπεζών.

Τι ακριβώς συνιστά «υπερκέρδος» και πώς θα διαμορφωθεί η σχετική φορολόγηση παραμένει προς το παρόν ασαφές. Ωστόσο, το πολιτικό πλαίσιο μεταβάλλεται. Μπορεί ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας να παραμένει στη θέση του για ακόμη τρία χρόνια, όμως η Βουλή αναμένεται να διαλυθεί στις 23 Απριλίου 2026, ενόψει των βουλευτικών εκλογών.

