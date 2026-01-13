Κύπρος: Πολιτικά ερωτηματικά σκιάζουν το τραπεζικό αφήγημα

Η πολιτική αστάθεια στην Κύπρο αναζωπυρώνει σενάρια έκτακτου φόρου στα τραπεζικά υπερκέρδη, με τις εκλογές να αλλάζουν συσχετισμούς, επηρεάζοντας τράπεζες, επενδυτές και έμμεσα την Ελλάδα και τις αγορές της περιοχής