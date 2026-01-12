Μαθαίνοντας από την Ουρουγουάη: Πώς το 98% της ενέργειάς της προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές
Ο άνθρωπος-κλειδί πίσω από τη μετάβαση της χώρας από την εξάρτησή της από τα ορυκτά καύσιμα σε ένα από τα πιο καθαρά ενεργειακά συστήματα στον κόσμο
Όταν ένας καθηγητής Πανεπιστημίου λαμβάνει ξαφνικά τηλεφώνημα από τον πρόεδρο της χώρας του, ο οποίος του ζητά να διαμορφώσει την εθνική ενεργειακή πολιτική, σίγουρα δεν πρόκειται για απλό ζήτημα. Πράγματι, όταν ο καθηγητής Φυσικής Ραμόν Μέντεζ Γκαλέιν δέχθηκε από τον τότε πρόεδρο της Ουρουγουάης, Ταμπαρέ Βάσκες, να αναλάβει το υπουργείο Ενέργειας, δε φανταζόταν ότι η επιλογή του θα ήταν καθοριστική για το ενεργειακό μέλλον της χώρας.
Και όμως, μέσα σε λίγα χρόνια, η μικρή χώρα της Νότιας Αμερικής, από την εξάρτησή της από τα ορυκτά καύσιμα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, πέρασε σε ένα από τα πιο βιώσιμα και σταθερά ενεργειακά συστήματα παγκοσμίως. Με αξιοποίηση του νερού, του ανέμου, του ήλιου και της βιομάζας, η χώρα απέδειξε ότι η σχεδόν πλήρης μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν αποτελεί ουτοπία, αλλά εφικτό πολιτικό και τεχνολογικό στόχο.
