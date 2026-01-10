Ε9 έως 31 Ιανουαρίου 2026: Ποιοι πρέπει να το υποβάλουν για να μειώσουν τον ΕΝΦΙΑ
Χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων πρέπει να υποβάλουν Ε9 έως 31 Ιανουαρίου 2026, καθώς οι σωστές διορθώσεις μπορούν να μειώσουν τον ΕΝΦΙΑ έως και 90% πριν την έκδοση των νέων εκκαθαριστικών
Προθεσμία έως την 31η Ιανουαρίου 2026 έχουν εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων για να υποβάλουν τη δήλωση Ε9, εφόσον πραγματοποίησαν μεταβολές στη διάρκεια του έτους και απαιτούνται διορθώσεις, νέες καταχωρίσεις ή διαγραφές ώστε να αποφύγουν επιβαρύνσεις. Η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί πριν εκδοθούν τα νέα εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ, τα οποία θα αναρτηθούν μέχρι τις αρχές Μαρτίου σε περίπου 7 εκατομμύρια φορολογουμένους. Η ορθή και έγκαιρη ενημέρωση της δήλωσης μπορεί να μειώσει την τελική επιβάρυνση, ακόμη και έως 90% σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Υπενθυμίζεται ότι ο ΕΝΦΙΑ θα καταβληθεί σε 12 μηνιαίες δόσεις, ξεκινώντας από τα τέλη Μαρτίου και ολοκληρώνοντας την τελευταία πληρωμή στα τέλη Φεβρουαρίου 2027.
Δεν απαιτείται νέα δήλωση από όσους υπέβαλαν ψηφιακά μεταβιβάσεις, γονικές παροχές ή δωρεές μέσω του myProperty, αφού το Ε9 τους συμπληρώθηκε αυτόματα από την ΑΑΔΕ με βάση τα στοιχεία των πράξεων.
– Απόκτηση ακινήτων (με αγορά, δωρεά ή γονική παροχή) σε περιοχές εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού. Αυτό αφορά κυρίως αγροτεμάχια, κτίσματα και λοιπές εκτάσεις εκτός σχεδίου.
– Απόκτηση ακινήτων εντός ή εκτός αντικειμενικού, όταν για λόγους διαδικασίας οι σχετικές δηλώσεις κατατέθηκαν σε ΔΟΥ ή ηλεκτρονικά μέσω «Τα αιτήματά μου». Εδώ εντάσσονται και οι μεταβιβάσεις επικαρπίας, όταν ο ψιλός κύριος αποκτά πλήρη κυριότητα.
– Κληρονομιές που ολοκληρώθηκαν μέσα στο 2025.
– Κάθε άλλη μεταβολή που δεν προκύπτει από μεταβίβαση, όπως νομιμοποίηση αυθαιρέτου, αλλαγή χρήσης ημιυπαίθριου, ανέγερση νέου κτίσματος, αποπεράτωση, κατεδάφιση ή προσθήκη ορόφου.
Ποιοι είναι υπόχρεοιΤην υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής Ε9 έως 31/1/2026 έχουν όσοι πραγματοποίησαν μεταβολές στην περιουσία τους το 2025, όπως:
