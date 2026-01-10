Ε9 έως 31 Ιανουαρίου 2026: Ποιοι πρέπει να το υποβάλουν για να μειώσουν τον ΕΝΦΙΑ

Χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων πρέπει να υποβάλουν Ε9 έως 31 Ιανουαρίου 2026, καθώς οι σωστές διορθώσεις μπορούν να μειώσουν τον ΕΝΦΙΑ έως και 90% πριν την έκδοση των νέων εκκαθαριστικών