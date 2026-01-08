Kολιός: Το «Ελ Ντοράντο» των εξαγωγών, τα €5,6 εκατ. καθαρά κέρδη και η βαριά σκιά της ΑΓΝΟ (pic)
Kολιός: Το «Ελ Ντοράντο» των εξαγωγών, τα €5,6 εκατ. καθαρά κέρδη και η βαριά σκιά της ΑΓΝΟ (pic)
Δύο στα τρία ευρώ από το εξωτερικό, αποκλιμάκωση δανεισμού και απόφαση για διανομή μερίσματος 1,2 εκατ. ευρώ, την ώρα που παραμένουν ανοιχτές αγωγές σχεδόν 18 εκατ. ευρώ που κρατούν ανοιχτό το μεγάλο «στοίχημα» της επόμενης διετίας
Η Κολιός φαίνεται πως βρήκε το «Ελ Ντοράντο» της στην εξωστρέφεια. Από μια επιχείρηση που πριν από λίγα χρόνια βρέθηκε να παλεύει σε συνθήκες πίεσης «ζωής και θανάτου», με βαριά χρηματοοικονομικά βάρη, υψηλούς τόκους και το «φάντασμα» της ΑΓΝΟ να αιωρείται πάνω από τον ισολογισμό της, μετατρέπεται σταδιακά σε μια εταιρεία που κάθε χρόνο κερδίζει ολοένα και μεγαλύτερο χώρο στις διεθνείς αγορές – σήμερα πλέον με σχεδόν επτά στα δέκα ευρώ του τζίρου της να προέρχονται από το εξωτερικό.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα