Kολιός: Το «Ελ Ντοράντο» των εξαγωγών, τα €5,6 εκατ. καθαρά κέρδη και η βαριά σκιά της ΑΓΝΟ (pic)

Δύο στα τρία ευρώ από το εξωτερικό, αποκλιμάκωση δανεισμού και απόφαση για διανομή μερίσματος 1,2 εκατ. ευρώ, την ώρα που παραμένουν ανοιχτές αγωγές σχεδόν 18 εκατ. ευρώ που κρατούν ανοιχτό το μεγάλο «στοίχημα» της επόμενης διετίας