Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανοδικό κλείσιμο και «έκρηξη» στον τζίρο, ξεπέρασε τα 820 εκατ. ευρώ

Κλείσιμο

Με κέρδη ολοκληρώθηκε η σημερινή (7/1) συνεδρίαση του έτους στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον τζίρο να έχει εκτοξευτεί πάνω από τα 820 εκατ. ευρώ.Η εκτόξευση του τζίρου ήταν αποτέλεσμα των πακέτων που πέρασαν σήμερα και αφορούσαν στην αύξηση της συμμετοχής της UniCredit στην Alpha Bank.Αναλυτικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.163,88 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,44%. Το υψηλό της ημέρας διαμορφώθηκε στις 2.163 μονάδες και το χαμηλό στις 2.150 μονάδες. Αντίστοιχα, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE είχε κέρδη 0,47%, ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης κινήθηκε ανοδικά 0,73%, όπως και ο τραπεζικός δείκτης +1,29% στις 2.421 μονάδες.Ανοδο κατέγραψαν οι μετοχές των ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ (+3,57%), Τράπεζα Κύπρου (+1,67%) και ΔΕΗ (0,66%).Πίεση δέχτηκαν οι μετοχές των Motor Oil (-2,64%), ΟΠΑΠ (-0,58%), Οptima (-1,55%) και Metlen (-0,89%)Όσον αφορά τις τραπεζικές μετοχές, η Alpha Bank σημείωσε κέρδη 1,12% στα 3,79 ευρώ, η Eurobank κινήθηκε ανοδικά 1,12% στα 3,6 ευρώ, η ΕΤΕ ενισχύθηκε 1,02% στα 13,85 ευρώ, όπως και η Πειραιώς 2,45% στα 7,12 ευρώ.Με επτά πακέτα συναλλαγών, συνολικού ύψους 354,71 εκατ. ευρώ, «κλείδωσε» στο Χρηματιστήριο Αθηνών η αύξηση της άμεσης συμμετοχής και των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει η UniCredit στην Alpha Bank, τα οποία διαμορφώνονται πλέον περίπου στο 29,8%.Τα πακέτα αφορούν ποσοστό 4,6% του μετοχικού κεφαλαίου, με τιμές συναλλαγής στα 3,39 ευρώ, αλλά και στα 3,79 ευρώ για μικρότερες πράξεις. Συνολικά, τα συγκεκριμένα πακέτα αντιστοιχούν στο 4,40% του μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank.Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης οκληρώθηκε και η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΟΠΑΠ, με αντικείμενο την έγκριση της ήδη ανακοινωθείσας συγχώνευσης με την Allwyn, τη νέα εταιρική επωνυμία (Allwyn), την ακύρωση 11.459.263 ιδίων μετοχών της ΟΠΑΠ και την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της μετασχηματισμένης εταιρείας, όπου εγκρίθηκαν όλα τα θέματα.Προ της συζήτησης και της ψηφοφορίας ο Γιαν Κάρας, CEO του ΟΠΑΠ, χαρακτήρισε την προτεινόμενη συνένωση ως ένα βήμα μετασχηματισμού για τις δύο εταιρείες και για τον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών διεθνώς. Τόνισε πως η συνένωση θα τοποθετήσει κατάλληλα την εταιρεία ώστε να πετύχει σημαντικά οικονομικά αποτελέσματα και αποδόσεις για τους μετόχους. Σημείωσε πως η συνενωμένη εταιρεία θα συνεχίσει να έχει βαθιές ρίζες στην Ελλάδα και θα παραμείνει εισηγμένη στο Euronext Athens.Υπογράμμισε πως τα οφέλη είναι σημαντικά, μεταξύ των οποίων η συμμετοχή σε μια ισχυρή πλατφόρμα ανάπτυξης στον κλάδο και η ισχυρή μερισματική πολιτική. «Η συνένωση δημιουργεί έναν νέο παγκόσμιο πρωταθλητή στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών και σηματοδοτεί μια νέα εποχή εξέλιξης και για τις δύο εταιρείες», ανέφερε ο κ. Κάρας, συμπληρώνοντας πως η εταιρεία είναι έτοιμη να καρπωθεί την σημαντική μελλοντική ανάπτυξη που αναμένεται.Yπενθυμίζεται, ότι το ελληνικό χρηματιστήριο ήταν κλειστό χθες λόγω της αργίας των Θεοφανείων. Στην τελευταία συνεδρίαση της Δευτέρας, το Χ.Α έκλεισε με απώλειες 0,17% στις 2.154,4 μονάδες. Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα €216 εκατ., παραμένοντας κάτω από τον κινητό μέσο όρο 100 ημερών των €236 εκατ. ευρώ.