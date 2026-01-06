Αλλάζουν οι χρεώσεις στο ρεύμα: Τι προβλέπει η απόφαση της ΡΑΑΕΥ για τις χρεώσεις δικτύου

Κλείσιμο

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύθηκε, έπειτα από πολύμηνη αναμονή, η απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) για τις αναπροσαρμοσμένες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος (ΧΧΣ) του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.Πρόκειται για την ετήσια ρυθμιστική απόφαση που καθορίζει το κόστος χρήσης του Συστήματος Μεταφοράς, βάσει των επενδύσεων που υλοποιεί ο ΑΔΜΗΕ στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης της χώρας.Η απόφαση (Ε-189/2025) ενεργοποιεί ρυθμιστικά μια διαδικασία που είχε ουσιαστικά δρομολογηθεί ήδη από το περασμένο καλοκαίρι, καθώς η ΡΑΑΕΥ είχε εγκρίνει από τον Ιούλιο το απαιτούμενο έσοδο και τη μεθοδολογία υπολογισμού των νέων χρεώσεων ωστόσο μέχρι πρόσφατα η απόφαση αυτή δεν είχε εφαρμοστεί καθώς εκκρεμούσε η δημοσίευση της στο ΦΕΚ ενσωματώνοντας τόσο τα κόστη για το καλώδιο Κρήτης -Αττικής όσο και για το GSI.Ήπιο σενάριο για την ανάκτηση των εσόδωνΣύμφωνα με τη ΡΑΑΕΥ, το απαιτούμενο έσοδο του ΑΔΜΗΕ για το 2025 διαμορφώνεται σε περίπου 411 εκατ. ευρώ. Μέχρι τον Αύγουστο του έτους είχε ήδη ανακτηθεί ποσό της τάξης των 238 εκατ. ευρώ, γεγονός που κατέστησε αναγκαία την αναπροσαρμογή των χρεώσεων για να καλυφθεί και το υπόλοιπο.Στο πλαίσιο αυτό, η Ρυθμιστική Αρχή εξέτασε εναλλακτικά σενάρια ανάκτησης του εσόδου, απορρίπτοντας εκείνα που θα οδηγούσαν σε απότομες αυξήσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα, κρίνοντας ότι θα συνεπάγονταν υπέρμετρη επιβάρυνση για τους καταναλωτές. Για παράδειγμα με βάση το σενάριο ανάκτησης εσόδου σε 4 μήνες αντί για 12 μήνες, θα είχαμε μια μέση αύξηση των χρεώσεων 45,6% και σε ορισμένες κατηγορίες άνω του 70%.Η επιλογή της ανάκτησης σε ετήσια βάση οδηγεί σε μέση αύξηση των χρεώσεων της τάξης του 15%, με διαφοροποιήσεις ανά κατηγορία καταναλωτών που δημιουργούν σε κάποιες περιπτώσεις αυξήσεις έως και 35%. Οι μεγαλύτερες αναπροσαρμογές καταγράφονται στην Υψηλή και τη Μέση Τάση, ενώ πιο περιορισμένες είναι οι επιβαρύνσεις στη Χαμηλή Τάση, ιδίως για τους μη τηλεμετρούμενους καταναλωτές.Ειδικότερα, οι μεγάλες και ενεργοβόρες καταναλώσεις, χρεώνονται κυρίως με βάση την ισχύ που δεσμεύουν στο δίκτυο και όχι τις κιλοβατώρες που καταναλώνουν. Αντίθετα, για τα νοικοκυριά και τις μικρές επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν τηλεμέτρηση, το κόστος του Συστήματος ενσωματώνεται στη χρέωση ανά κιλοβατώρα, γεγονός που κάνει την επιβάρυνση λιγότερο αισθητή σε μηνιαία βάση.Οι χρεώσεις ανά κατηγορίαΈτσι για τους καταναλωτές Υψηλής Τάσης, η χρέωση διαμορφώνεται σε 4.391 ευρώ ανά MW ισχύος τον μήνα, χωρίς πρόσθετη χρέωση ενέργειας. Στη Μέση Τάση, η αντίστοιχη χρέωση ανέρχεται σε 4.592 ευρώ ανά MW τον μήνα, ενώ για τους τηλεμετρούμενους καταναλωτές Χαμηλής Τάσης η χρέωση ισχύος ορίζεται σε 5.482 ευρώ ανά MW τον μήνα.Για τους μη τηλεμετρούμενους καταναλωτές Χαμηλής Τάσης, στους οποίους εντάσσονται κυρίως τα νοικοκυριά και οι μικρές επιχειρήσεις, οι χρεώσεις υπολογίζονται με βάση την κατανάλωση ενέργειας. Οι βιομηχανικοί μη τηλεμετρούμενοι καταναλωτές επιβαρύνονται με 0,788 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα, οι εμπορικοί με 0,918 λεπτά ανά κιλοβατώρα, οι Φορείς Οδοφωτισμού και Παροχών (ΦΟΠ) με 1,065 λεπτά ανά κιλοβατώρα, ενώ για τους λοιπούς καταναλωτές, που περιλαμβάνουν τα οικιακά τιμολόγια, η χρέωση διαμορφώνεται σε 1,151 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα.Οι επενδύσεις του ΑΔΜΗΕ