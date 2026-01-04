Οι πραγματικές αποδοχές της Κριστίν Λαγκάρντ στην ακριβότερη καρέκλα της Ευρώπης
Οι πραγματικές αποδοχές της Κριστίν Λαγκάρντ στην ακριβότερη καρέκλα της Ευρώπης
Πόσο κοστίζει η προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και πώς αυτό το στοιχείο αποκαλύπτει τη σιωπηλή πολυτέλεια της εξουσίας στη γηραιά Ηπειρο
Στον κόσμο των κεντρικών τραπεζών, όπου η επιρροή μετριέται περισσότερο σε αποφάσεις παρά σε αριθμούς, οι αμοιβές σπάνια βρίσκονται στο προσκήνιο. Κι όμως, σύμφωνα με ανάλυση των Financial Times, οι συνολικές αποδοχές της προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, κινούνται περίπου 50% υψηλότερα από τον μισθό που έχει επισήμως δημοσιοποιηθεί. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Αρχής εκτιμάται ότι εισέπραξε συνολικά περί τις 726.000 ευρώ το 2024, βάσει των υπολογισμών των FT -ποσό αυξημένο κατά περίπου 56% σε σχέση με τον «βασικό» μισθό των 466.000 ευρώ που αναφέρεται στην ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Πρόκειται για μια διαφορά που δεν προκύπτει από μπόνους απόδοσης, αλλά από ένα πλέγμα παροχών και θεσμικών ρόλων, χαρακτηριστικό της κορυφής της ευρωπαϊκής εξουσίας.
