Labubu: Ο άνθρωπος πίσω από την ιδέα που έγινε παγκόσμια pop κουλτούρα το 2025
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Labubu: Ο άνθρωπος πίσω από την ιδέα που έγινε παγκόσμια pop κουλτούρα το 2025

Από τα εικονογραφημένα παραμύθια μέχρι τις βιτρίνες πολυτελών boutiques και τα social feeds της μόδας, ο Kasing Lung δεν σχεδίασε απλώς ένα παιχνίδι. Δημιούργησε ένα σύμπαν

Labubu: Ο άνθρωπος πίσω από την ιδέα που έγινε παγκόσμια pop κουλτούρα το 2025
Όταν το 2025 άρχισε να ξεδιπλώνεται, ελάχιστοι περίμεναν ότι ένα μικρό, αλλόκοτο πλάσμα με μυτερά αυτιά, κοφτερό χαμόγελο και μελαγχολικά μάτια θα εξελισσόταν στο πιο πολυσυζητημένο αξεσουάρ της χρονιάς. Κι όμως, το Labubu, η εμβληματική φιγούρα του Kasing Lung, πέρασε από τα ράφια των συλλεκτών στην πρώτη γραμμή της μόδας, της τέχνης και της pop αισθητικής, κατακτώντας ένα κοινό πολύ ευρύτερο από τον κόσμο των designer toys.


Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης