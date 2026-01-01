Labubu: Ο άνθρωπος πίσω από την ιδέα που έγινε παγκόσμια pop κουλτούρα το 2025
Labubu: Ο άνθρωπος πίσω από την ιδέα που έγινε παγκόσμια pop κουλτούρα το 2025
Από τα εικονογραφημένα παραμύθια μέχρι τις βιτρίνες πολυτελών boutiques και τα social feeds της μόδας, ο Kasing Lung δεν σχεδίασε απλώς ένα παιχνίδι. Δημιούργησε ένα σύμπαν
Όταν το 2025 άρχισε να ξεδιπλώνεται, ελάχιστοι περίμεναν ότι ένα μικρό, αλλόκοτο πλάσμα με μυτερά αυτιά, κοφτερό χαμόγελο και μελαγχολικά μάτια θα εξελισσόταν στο πιο πολυσυζητημένο αξεσουάρ της χρονιάς. Κι όμως, το Labubu, η εμβληματική φιγούρα του Kasing Lung, πέρασε από τα ράφια των συλλεκτών στην πρώτη γραμμή της μόδας, της τέχνης και της pop αισθητικής, κατακτώντας ένα κοινό πολύ ευρύτερο από τον κόσμο των designer toys.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα