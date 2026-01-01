Απόδοση-ρεκόρ: Το άγνωστο κρυπτονόμισμα που εκτοξεύτηκε πάνω από 900%
Απόδοση-ρεκόρ: Το άγνωστο κρυπτονόμισμα που εκτοξεύτηκε πάνω από 900%
Το Zcash σημείωσε θεαματική άνοδο το 2025 ξεπερνώντας το Bitcoin - Το «άλμα» του επανέφερε το διαχρονικό δίλημμα μεταξύ της ιδιωτικότητας ως θεμελιώδους δικαιώματος και της διαφάνειας ως ρυθμιστικής απαίτησης
Στην πιο απρόβλεπτη χρονιά που γνώρισε ποτέ η αγορά των κρυπτονομισμάτων, με εκρηκτικά ράλι, απότομες καταρρεύσεις και έντονες πολιτικές παρεμβάσεις, ένα ψηφιακό νόμισμα κινήθηκε σχεδόν αθόρυβα, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Χωρίς να πρωταγωνιστεί στις καθημερινές ειδήσεις και χωρίς την αίγλη του Bitcoin, το Zcash κατέγραψε αποδόσεις που δύσκολα αγνοούνται — επαναφέροντας στο προσκήνιο ένα παλιό, αλλά ανοιχτό ερώτημα: πόση αξία έχει η ιδιωτικότητα στην εποχή της απόλυτης διαφάνειας;
Το Zcash κατέγραψε άνοδο άνω του 600% μέσα στο 2025 — τη μεγαλύτερη απόδοση της χρονιάς — χαρίζοντας αθόρυβα εντυπωσιακά κέρδη στους επενδυτές, σε μια περίοδο έντονης μεταβλητότητας για την αγορά των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Το Zcash κατέγραψε άνοδο άνω του 600% μέσα στο 2025 — τη μεγαλύτερη απόδοση της χρονιάς — χαρίζοντας αθόρυβα εντυπωσιακά κέρδη στους επενδυτές, σε μια περίοδο έντονης μεταβλητότητας για την αγορά των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα