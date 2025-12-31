Χρηματιστήριο: Κοιτάζει ξανά τα υψηλά 16ετίας στο φίνις του 2025
Χρηματιστήριο: Κοιτάζει ξανά τα υψηλά 16ετίας στο φίνις του 2025
Στη «ζώνη» των 2.130 μονάδων ο Γενικός Δείκτης - Στο επίκεντρο η Alpha Bank και η Dimand λόγω Μινιόν, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ λόγω Εγνατίας Οδού, η CrediaBank μετά το deal με την Euronet και η ΕΥΔΑΠ με τα νέα τιμολόγια
Με θετική διάθεση ξεκίνησε η τελευταία συνεδρίαση του ελληνικού χρηματιστηρίου για το 2025, με τον Γενικό Δείκτη «φλερτάρει» εκ νέου με τα υψηλά 16ετίας (Μάρτιος 2010). Σημειώνεται ότι η Αθήνα αποχαιρετά το έτος, που είναι το πέμπτο συνεχόμενο ανοδικό, με απόδοση που ξεπερνά το +44%. Για ακόμη μία χρονιά «έλαμψαν» οι τράπεζες, με κέρδη +80% για τον κλάδο.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (31/12), ο ΓΔ ενισχύεται κατά +0,44% και διαπραγματεύεται στις 2.130,08 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.121,23 (χαμηλό ημέρας) και των 2.130,40 μονάδων (υψηλό ημέρας).
Από δύο διαδοχικές συνεδριάσεις απωλειών προέρχεται η Λεωφόρος Αθηνών, χωρίς ωστόσο να έχει απομακρυνθεί από τα φετινά ρεκόρ. Μάλιστα, σε περίπτωση που καταγράψει σήμερα άνοδο μεγαλύτερη του +0,32%, τότε θα φτάσει σε νέα κορυφή, με το επόμενο ορόσημο να εντοπίζεται στις 29 Μαρτίου του 2010 και τις 2.137,37 μονάδες. Αξίζει να σημειωθεί ότι, με τη σημερινή συνεδρίαση να απομένει για να ολοκληρωθεί το 2025, το ΧΑ κερδίζει περίπου +1,8% τον Δεκέμβριο και πάνω από +44% φέτος.
Το deal Alpha Bank-Dimand για την πώληση του Μινιόν στην τράπεζα έναντι 36,7 εκατ. ευρώ θέτει τις δύο μετοχές στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος. Όπως ανακοίνωσε η ΑΕΕΑΠ, το τίμημα «προσδιορίσθηκε με τη μέθοδο της πραγματικής καθαρής θέσης. Τα επενδεδυμένα κεφάλαια από τον όμιλο της Dimand για την εν λόγω ανάπτυξη ανήλθαν σε περίπου 22 εκατ. ευρώ».
