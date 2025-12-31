Χρηματιστήριο: Κοιτάζει ξανά τα υψηλά 16ετίας στο φίνις του 2025

Στη «ζώνη» των 2.130 μονάδων ο Γενικός Δείκτης - Στο επίκεντρο η Alpha Bank και η Dimand λόγω Μινιόν, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ λόγω Εγνατίας Οδού, η CrediaBank μετά το deal με την Euronet και η ΕΥΔΑΠ με τα νέα τιμολόγια