Τα πιο ζεστά μπουφάν: Πώς οι ίνες άνθρακα αλλάζουν τα δεδομένα

Ήταν τρεις η ώρα το πρωί στην παγωμένη ισλανδική ύπαιθρο όταν η Sarah Martinez πάτησε ένα κουμπί στο μπουφάν της, στο ύψος του ώμου της. Σε λίγα δευτερόλεπτα, ένα κύμα ζεστασιάς διαπέρασε το σώμα της. Δεν ήταν η επιφανειακή θερμότητα μιας κουβέρτας, αλλά κάτι βαθύτερο, σαν τον ήλιο της Καλιφόρνιας που είχε αφήσει πίσω. Γύρω της, δεκάδες άλλοι κυνηγοί του Βόρειου Σέλαος τρέμουν στους -18°C, τυλιγμένοι σε τρία στρώματα ρούχων. Εκείνη φορούσε ένα μόνο μπουφάν. «Πίστευα ότι τα ταξίδια στον Αρκτικό Κύκλο δεν ήταν για μένα», εξηγεί η 34χρονη φωτογράφος. «Μέχρι που ανακάλυψα ότι το κρύο ήταν κάτι διαχειρίσιμο.»Τα πιο ζεστά μπουφάν: Πώς οι ίνες άνθρακα αλλάζουν τα δεδομέναΛεπτά θερμαντικά στοιχεία από ίνες άνθρακα, είναι τοποθετημένα στο στήθος, την πλάτη και συχνά τον αυχένα. Εδώ, η σειρά Dive της Venture Heated Vest είναι ακίνδυνη και για χρήση κάτω από το νερό. Photo: @ventureheat/InstagramΑυτή η απλή αλλαγή, η αντικατάσταση της παθητικής μόνωσης με ενεργητική θέρμανση, επαναπροσδιορίζει τον χειμερινό τουρισμό. Καθώς οι καύσωνες διώχνουν τους ταξιδιώτες από τη Μεσόγειο προς τη Σκανδιναβία και τον Καναδά, μια νέα τεχνολογία κάνει τα ψυχρά κλίματα προσβάσιμα σε όσους δεν θα τολμούσαν ποτέ να τα επισκεφθούν.Το παραδοσιακό layering, μπλουζάκι, fleece, πουλόβερ, γιλέκο, parka, λειτούργησε για γενιές ορειβατών. Αλλά για τον σύγχρονο ταξιδιώτη που μεταβαίνει από το παγωμένο φιόρδ στο ζεστό λεωφορείο και πίσω πέντε φορές τη μέρα, είναι εφιάλτης. Κάθε αλλαγή περιβάλλοντος σημαίνει αφαίρεση ή προσθήκη ρούχων, και μια βαλίτσα καμπίνας γεμάτη με ογκώδη μπουφαν.Τα θερμαινόμενα μπουφάν απαντούν διαφορετικά: αντί να εγκλωβίζουν τη θερμότητα που παράγει το σώμα, τη δημιουργούν. Λεπτά θερμαντικά στοιχεία από ίνες άνθρακα, τοποθετημένα στο στήθος, την πλάτη και συχνά τον αυχένα, συνδέονται με μια μπαταρία λιθίου στην τσέπη. Το αποτέλεσμα; Ένα κομψό μπουφάν που αποδίδει θερμικά όσο ένα παχύ parka, αλλά ζυγίζει το μισό και ρυθμίζεται στιγμιαία. «Η διαφορά είναι φιλοσοφική», εξηγεί ένας ειδικός της Ororo, μιας από τις κορυφαίες εταιρείες του χώρου. «Δεν ρωτάμε πια “πόσο παχύ πρέπει να είναι το ρούχο”, αλλά “πόση ζεστασιά χρειάζεται αυτή τη στιγμή ο χρήστης”».Στην αγορά κυριαρχούν τρεις προσεγγίσεις, η καθεμία με διαφορετική φιλοσοφία.Τα πιο ζεστά μπουφάν: Πώς οι ίνες άνθρακα αλλάζουν τα δεδομέναΗ Ororo, που ξεκίνησε στα εργοτάξια και μετακόμισε στις μητροπόλεις, στοχεύει στον καθημερινό ταξιδιώτη. Τα μπουφάν της μοιάζουν με κανονικά parka, καθώς θα μπορούσες για παράδειγμα,μνα τα φορέσεις σε εστιατόριο του Παρισιού χωρίς να ξεχωρίζεις. Η νέα τους μπαταρία Mini 5K είναι 40% μικρότερη από τις παλιές, με στρογγυλεμένες γωνίες που δεν «καρφώνονται» στα πλευρά, και διαθέτει θύρα USB-C για φόρτιση του κινητού. Το κόλπο τους; Θέρμανση στον αυχένα, που δίνει την αίσθηση ενός ζεστού κασκόλ και ξεγελά το σώμα ώστε να νιώθει συνολικά πιο ζεστό.Τα πιο ζεστά μπουφάν: Πώς οι ίνες άνθρακα αλλάζουν τα δεδομέναΗ Venture Heat, με ρίζες στον εξοπλισμό μοτοσυκλέτας, επιλέγει την καθαρή δύναμη. Τα μοντέλα MAX τους παράγουν 26 Watts θερμότητας, τριπλάσια από τα συνηθισμένα και ελέγχονται μέσω Bluetooth. Αντί να ψάχνεις το κουμπί κάτω από τρία στρώματα ρούχων, ρυθμίζεις τη θερμοκρασία από το κινητό, επιλέγοντας ανάμεσα σε δέκα μικρο-κλίμακες αντί για τις τυπικές τρεις. Χρησιμοποιούν πούπουλο με πιστοποίηση RDS, που σημαίνει ότι το μπουφάν ζεσταίνει ακόμα και όταν η μπαταρία είναι απενεργοποιημένη.Τα πιο ζεστά μπουφάν: Πώς οι ίνες άνθρακα αλλάζουν τα δεδομένα