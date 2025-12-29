Η “σκοτεινή” αλήθεια πίσω από το ψάρεμα του τόνου στους ωκεανούς
Πίσω από τον τόνο που καταναλώνουμε κάθε μέρα βρίσκεται μια παγκόσμια βιομηχανία δισεκατομμυρίων με άγνωστη προέλευση
Ο τόνος είναι ένα από τα ψάρια που καταναλώνονται περισσότερο παγκοσμίως. Βρίσκεται σχεδόν παντού: σε κονσέρβες στα ράφια των σούπερ μάρκετ, σε σαλάτες και σάντουιτς, αλλά και στην κορυφή της γαστρονομικής πυραμίδας, ως βασικό συστατικό του sushi και του sashimi. Σε οικονομικούς όρους, ο τόνος αποτελεί έναν από τους πιο πολύτιμους θαλάσσιους πόρους στον κόσμο. Η παγκόσμια αγορά τόνου εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 40 δισ. δολάρια ετησίως, αν συνυπολογιστούν η αλιεία, η επεξεργασία, η κονσερβοποίηση και η διακίνηση. Κάθε χρόνο αλιεύονται περισσότερα από 7 εκατομμύρια τόνοι, ποσότητα που αντιστοιχεί σε περίπου 20% της συνολικής παγκόσμιας αλιείας ψαριών. Πρόκειται λοιπόν για μια βιομηχανία τεράστιας κλίμακας, βαθιά ενσωματωμένη στην παγκόσμια οικονομία τροφίμων.
Την κυριαρχία σε αυτή την αγορά κατέχουν οι μεγαλύτεροι στόλοι τόνου του κόσμου, που προέρχονται κυρίως από την Κίνα, την Ταϊβάν, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα και την Ισπανία. Οι χώρες αυτές ελέγχουν το μεγαλύτερο ποσοστό των παγκόσμιων αλιευμάτων, διαθέτοντας χιλιάδες αλιευτικά σκάφη που περιπλανώνται διαρκώς στον Ειρηνικό, τον Ινδικό και τον Ατλαντικό Ωκεανό. Πολλά από αυτά τα πλοία δεν είναι απλώς αλιευτικά, αλλά πλωτές βιομηχανικές μονάδες, ικανές να παραμένουν στη θάλασσα για μήνες ή και χρόνια χωρίς να επιστρέφουν σε λιμάνι.
