e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ποιοι θα δουν χρήματα από 29/12 έως 2/1
e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ποιοι θα δουν χρήματα από 29/12 έως 2/1
Από e-EΦΚΑ - ΔΥΠΑ θα καταβληθούν συνολικά 26.885.193 ευρώ σε 30.450 δικαιούχους
Σχεδόν 27 εκατομμύρια ευρώ θα καταβάλουν σε 30.450 δικαιούχους, από την ερχόμενη Δευτέρα έως και την Παρασκευή, ο e- ΕΦΚΑ και η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.
Ειδικότερα:
– Από τον e-ΕΦΚΑ:
Στις 30 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 2.085.193,93 ευρώ σε 1.300 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.
– Από την ΔΥΠΑ, έχουν προγραμματιστεί οι εξής καταβολές:
• 11.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα
• 500.000 ευρώ σε 80 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
• 12.000.000 ευρώ σε 11.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και
1.300.000 ευρώ σε 70 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
Ειδικότερα:
– Από τον e-ΕΦΚΑ:
Στις 30 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 2.085.193,93 ευρώ σε 1.300 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.
– Από την ΔΥΠΑ, έχουν προγραμματιστεί οι εξής καταβολές:
• 11.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα
• 500.000 ευρώ σε 80 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
• 12.000.000 ευρώ σε 11.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και
1.300.000 ευρώ σε 70 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα