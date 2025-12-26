e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ποιοι θα δουν χρήματα από 29/12 έως 2/1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Από e-EΦΚΑ - ΔΥΠΑ θα καταβληθούν συνολικά 26.885.193 ευρώ σε 30.450 δικαιούχους

Σχεδόν 27 εκατομμύρια ευρώ θα καταβάλουν σε 30.450 δικαιούχους, από την ερχόμενη Δευτέρα έως και την Παρασκευή, ο e- ΕΦΚΑ και η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.

Ειδικότερα:

– Από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 30 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 2.085.193,93 ευρώ σε 1.300 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

– Από την ΔΥΠΑ, έχουν προγραμματιστεί οι εξής καταβολές:

• 11.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα

• 500.000 ευρώ σε 80 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

• 12.000.000 ευρώ σε 11.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και

1.300.000 ευρώ σε 70 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
