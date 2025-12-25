Λαγκάρντ στους FT: Η Ευρώπη βιώνει μια υπαρξιακή κρίση αλλά ταυτόχρονα διαθέτει μια ιστορική ευκαιρία

Την ανάγκη άρσης των διαρθρωτικών εμποδίων που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει στην παραγωγικότητα, την καινοτομία και τις επενδύσεις σημείωσε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ σε συνέντευξη που παραχώρησε ΣΤΟΝ Μάρτιν Γουλφ των Financial Times. Η Λαγκάρντ επεσήμανε ότι, σύμφωνα με μετρήσεις του ΔΝΤ τις οποίες χρησιμοποίησε η ΕΚΤ, τα «εσωτερικά τελωνεία» στην ευρωπαϊκή αγορά κοστίζουν το ισοδύναμο δασμών 110% στις υπηρεσίες και 60% στα αγαθά, περιορίζοντας τη διασυνοριακή οικονομική δραστηριότητα εντός της Ένωσης. Κατά την άποψή της, αυτό αποτελεί κρίσιμο ζήτημα που πρέπει να διορθωθεί άμεσα.Η Λαγκάρντ επανέλαβε την εκτίμησή της ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να βιώνει μια «υπαρξιακή κρίση», αλλά ταυτόχρονα διαθέτει μια ιστορική ευκαιρία, εφόσον κινηθεί γρήγορα και με στρατηγική σκέψη. Απαντώντας στις προτάσεις του Εμανουέλ Μακρόν για αλλαγή των στόχων της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ, υποστήριξε ότι το πρόβλημα της ευρωζώνης δεν βρίσκεται στη νομισματική πολιτική, αλλά στα εμπόδια της ενιαίας αγοράς, τα οποία δεν θα αίρονταν ούτε με μηδενικά επιτόκια ούτε με ποσοτική χαλάρωση. Υπενθύμισε ωστόσο ότι, βάσει της ευρωπαϊκής συνθήκης, η ΕΚΤ επικεντρώνεται μεν στη σταθερότητα των τιμών, αλλά οφείλει να λαμβάνει υπόψη και παράγοντες όπως η απασχόληση, η παραγωγικότητα και η κλιματική αλλαγή.