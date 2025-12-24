Στο 14,18% το ποσοστό του Τζον Πόλσον στην Τράπεζα Πειραιώς
O Τζον Πόλσον, κατέχει πλέον μέσω της εταιρείας Paulson & Co. Inc, 175.317.912 μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς
Από τις 22 Δεκεμβρίου, ο Τζον Πόλσον, κατέχει μέσω της εταιρείας Paulson & Co. Inc., 175.317.912 μετοχές, δηλαδή 14,18% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Τράπεζας Πειραιώς, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της Τράπεζας.
Πρόσθετες πληροφορίες
Η εταιρεία «Paulson & Co Inc.» είναι ο διαχειριστής των επενδυτικών κεφαλαίων που κατέχουν άμεσα τα δικαιώματα ψήφου της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία» και, ως διαχειριστής, ασκεί τα δικαιώματα ψήφου για λογαριασμό των επενδυτικών κεφαλαίων.
Πηγή: newmoney.gr
Η ανακοίνωση της Τράπεζας ΠειραιώςΣε εφαρμογή των διατάξεων του ν.3556/2007, όπως ισχύει, η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία» (η «Τράπεζα») ανακοινώνει, κατόπιν της από 23 Δεκεμβρίου 2025 ληφθείσας σχετικής γνωστοποίησης του John A. Paulson, σε σχέση με τη συγχώνευση με απορρόφηση της «ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.» (η «Πειραιώς Holdings») από την Τράπεζα, που ολοκληρώθηκε την 19η Δεκεμβρίου 2025, και είχε ως αποτέλεσμα οι συμμετοχές που προηγουμένως κατείχε o John A. Paulson στην Πειραιώς Holdings να καταστούν συμμετοχές στην Τράπεζα, ότι ο John A. Paulson κατέχει έμμεσα από την 22.12.2025, μέσω της ελεγχόμενης από αυτόν εταιρείας «Paulson & Co. Inc.», 175.317.912 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Τράπεζας (ήτοι ποσοστό 14,18% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Τράπεζας).
