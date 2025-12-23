Ξεπέρασαν τα 124 εκατ. ευρώ οι πληρωμές για το επίδομα θέρμανσης, καταβλήθηκε η πρώτη δόση σε 1,17 εκατ. δικαιούχους
Σημαντική ενίσχυση για τα νοικοκυριά
Ολοκληρώθηκε η καταβολή της πρώτης δόσης του επιδόματος θέρμανσης για το 2025-2026, ύψους 124.212.327,30 ευρώ σε 1.168.945 δικαιούχους. Η καταβολή έγινε στους τραπεζικούς λογαριασμούς που δηλώθηκαν στη ψηφιακή πύλη myAADE, στη διαδρομή Μητρώο και Επικοινωνία > Δήλωση Λογαριασμού IBAN.
Οι αιτήσεις που κατατέθηκαν για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης έως τις 5/12/2025, (καταληκτική προθεσμία υποβολής) ανήλθαν σε:
• 363.224 για ηλεκτρικό ρεύμα,
• 867.524 για πετρέλαιο θέρμανσης και άλλα καύσιμα.
Από τις αιτήσεις αυτές καταβλήθηκε προκαταβολή για:
• ηλεκτρικό ρεύμα: 31.278.420,17 ευρώ σε 310.773 δικαιούχους και
• πετρέλαιο θέρμανσης και λοιπά καύσιμα: 92.933.907,13 ευρώ σε 858.172 δικαιούχους.
Η διαδικασία είναι πλήρως ψηφιοποιημένη και πραγματοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > myΘέρμανση.
