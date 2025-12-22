Πιερρακάκης: Η πολιτική μας στοχεύει στη συνολική και διαρκή ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος
Πιερρακάκης: Η πολιτική μας στοχεύει στη συνολική και διαρκή ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος
Βασική προσδοκία για το 2026 είναι η περαιτέρω εδραίωση της εμπιστοσύνης στην οικονομία, τόνισε ακόμη ο Κ.Πιερρακάκης
«Κινούμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Όμως δεν αρκεί να το επιβεβαιώνουν οι δείκτες. Πρέπει να το νιώθουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους» τονίζει σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, με αφορμή συνέντευξη την οποία παραχώρησε στην Εφημερίδα Μακεδονία.
Όπως τονίζει στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Πιερρακάκης «η πολιτική μας στοχεύει στη συνολική και διαρκή ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος».
Υπενθυμίζεται ότι ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναφέρθηκε στις δυνατότητες που έχει η Θεσσαλονίκη, να γίνει η πόλη που θα συμβολίζει το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας, στη συνέντευξή του στην εφημερίδα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ». Τόνισε παράλληλα, ότι βασική προσδοκία για το 2026 είναι η περαιτέρω εδραίωση της εμπιστοσύνης στην οικονομία.
Αντίστοιχα, αναφέρθηκε στους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, στις επενδύσεις και την παραγωγικότητα, στα μέτρα ελάφρυνσης των πολιτών και στις παρεμβάσεις ενάντια στην ακρίβεια.
«Κινούμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Όμως δεν αρκεί να το επιβεβαιώνουν οι δείκτες. Πρέπει να το νιώθουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους. Η πολιτική μας στοχεύει στη συνολική και διαρκή ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος».— Kyriakos Pierrakakis (@Pierrakakis) December 21, 2025
Συνέντευξη στη @makedonia_efim. https://t.co/3Us3m8XcgI pic.twitter.com/CmMGxUqlvE
