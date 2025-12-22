Χρηματιστήριο Αθηνών: Παραμένει πάνω από τις 2.100 μονάδες με επιλεκτικές τοποθετήσεις στο ταμπλό

Η Ελλάκτωρ διαπραγματεύεται κοντά στο limit down λόγω προσωρινού μερίσματος - Σήμερα «κόβουν» μέρισμα ο ΟΤΕ και η Ελλάκτωρ και αύριο η Motor Oil - Τα βλέμματα στην έκτακτη ΓΣ της ΕΧΑΕ για την εκλογή του νέου ΔΣ