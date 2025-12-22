Χρηματιστήριο Αθηνών: Παραμένει πάνω από τις 2.100 μονάδες με επιλεκτικές τοποθετήσεις στο ταμπλό
Η Ελλάκτωρ διαπραγματεύεται κοντά στο limit down λόγω προσωρινού μερίσματος - Σήμερα «κόβουν» μέρισμα ο ΟΤΕ και η Ελλάκτωρ και αύριο η Motor Oil - Τα βλέμματα στην έκτακτη ΓΣ της ΕΧΑΕ για την εκλογή του νέου ΔΣ
Οι επιλεκτικές κινήσεις των επενδυτών συνεχίζονται στο ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο κινείται σε εορταστικούς ρυθμούς, παραμένοντας πάνω από τις 2.100 μονάδες και κοντά στα υψηλά έτους. Ήπιες μεταβολές καταγράφουν οι περισσότερες μετοχές στο ταμπλό, με εξαίρεση την Ελλάκτωρ η οποία διαπραγματεύεται κοντά στο limit down (-30%), υπό την πίεση του προσωρινού μερίσματος που «κόβει» σήμερα.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (22/12), ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί οριακά -0,03% και διαπραγματεύεται στις 2.111,84 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.110,79 (χαμηλό ημέρας) και των 2.116,77 μονάδων (υψηλό ημέρας). Σημειώνεται ότι το Χρηματιστήριο θα πραγματοποιήσει ακόμη μία συνεδρίαση αυτή την εβδομάδα και θα παραμείνει κλειστό από την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου έως και την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου.
Πέντε «στροφές» απομένουν για την ολοκλήρωση της χρηματιστηριακής χρονιάς, η οποία θα είναι η πέμπτη σερί ανοδική, με την φετινή απόδοση να ξεπερνά το +43%. Παράλληλα, το ΧΑ μείωσε την απόστασή του από τα υψηλά έτους που σημειώθηκαν τον περασμένο Αύγουστο, απέχοντας πλέον λιγότερο από -1% από αυτά. Την Παρασκευή έκλεισε σε υψηλό 4μήνου και σε περίπτωση που υπερβεί τις 2.126,18 μονάδες, θα σημειώσει νέο ρεκόρ 16ετίας (Μάρτιος 2010).
