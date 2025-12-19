Wall Street: Ανάκαμψη στο τέλος μιας ταραχώδους εβδομάδας - Σε θέση οδηγού οι τεχνολογικές μετοχές

Μετοχές ανέβηκαν για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση, καθώς η Wall Street πέρασε τον σκόπελο του «triple witching» και οι επενδυτές τοποθετούνται για νέες μειώσεις επιτοκίων από τη Fed





Με θετική διάθεση ολοκλήρωσε την εβδομάδα η Wall Street , καθώς οι traders αντέδρασαν με ψυχραιμία απέναντι στη λήξη ενός ιστορικού όγκου δικαιωμάτων προαίρεσης που απειλούσε να πυροδοτήσει απότομες διακυμάνσεις στις τιμές. Μάλιστα, η διήμερη ανάρρωση στους δείκτες και η αναζωπύρωση του ΑΙ trade δημιούργησε προσδοκίες πως τελικά το Santa Claus Rally που προσδοκά η αγορά μπορεί να υλοποιηθεί.Στο ταμπλό, οέκλεισε με άνοδο 0,38% στις 48.134 μονάδες, οενισχύθηκε κατά 0,88% στις 6.834 μονάδες και ο Nasdaq έκανε νέο άλμα ύψους 1,31% αγγίζοντας τις 23.307 μονάδες.Στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις ενισχύθηκαν με την απόδοση του 10ετούς να ανεβαίνει στο 4,15% και του 2ετούς να σκαρφαλώνει στο 3,48%.Ένα ράλι σε αρκετές τεχνολογικές μετοχές που βρίσκονταν υπό πίεση λόγω των αμφιβολιών για τα φιλόδοξα σχέδια δαπανών στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης στήριξε την αγορά. Μάλιστα, η διαδοχική άνοδος του S&P 500 σχεδόν εξαφάνισε τις απώλειες του δείκτη για το σύνολο της εβδομάδας. Αντιστοίχως, ο Nasdaq πρόσθεσε 0,3% για το πενθήμερο, σε αντίθεση με τον Dow που παρέμεινε σε αρνητικό έδαφος, στο -0,5% για την εβδομάδα.Οι μετοχές κινήθηκαν νευρικά εν μέσω δοκιμασίας από τα παράγωγα. Η Wall Street αντιμετώπισε το τριμηνιαίο επεισόδιο γνωστό ως triple witching, κατά το οποίο λήγουν συμβόλαια παραγώγων που συνδέονται με μετοχές, δικαιώματα επί δεικτών και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, αναγκάζοντας τους traders να ανανεώσουν θέσεις ή να ανοίξουν νέες. Η Citigroup Inc. εκτίμησε ότι συμβόλαια ύψους 7,1 τρισεκατομμυρίων δολαρίων σε ονομαστική αξία επρόκειτο να λήξουν σημερα.Έπειτα από μια διόρθωση που τροφοδοτήθηκε από ερωτήματα γύρω από την ευφορία για την τεχνητή νοημοσύνη και ανησυχίες για το εύρος της χαλάρωσης της Federal Reserve, επενδυτές που αναζητούν ευκαιρίες εισήλθαν ξανά στην αγορά. Παρότι μια σειρά οικονομικών στοιχείων παρείχε ελάχιστη σαφήνεια αυτήν την εβδομάδα, οι traders συνέχισαν να ποντάρουν σε δύο μειώσεις επιτοκίων το 2026.Οι επενδυτές που αναρωτιόνταν αν το παραδοσιακό «Santa Claus rally» θα εκδηλωθεί φέτος, ίσως τελικά να βλέπουν αυτό που περίμεναν. Από το 1928, ο S&P 500 έχει ενισχυθεί στο 75% των περιπτώσεων τις τελευταίες δύο εβδομάδες του Δεκεμβρίου, με μέση άνοδο 1,3%, σύμφωνα με στοιχεία της Citadel Securities.Οι επενδυτές διοχετεύουν χρήματα σε αμερικανικές μετοχές με ρυθμό κοντά σε ιστορικό υψηλό, καθώς τοποθετούνται προβλέποντας χαμηλότερο κόστος δανεισμού, μείωση δασμών και φοροελαφρύνσεις το 2026, σύμφωνα με την Bank of America Corp.Οι αμερικανικές μετοχές είδαν εισροές αξίας περίπου 78 δισ. δολαρίων στην εβδομάδα έως τις 17 Δεκεμβρίου, ανέφερε η τράπεζα σε σημείωμα της. Πρόκειται για τον υψηλότερο όγκο μετά το το περσινό ρεκόρ των 82,2 δισ. Και βέβαια ο τεχνολογικός κλάδος βρέθηκε σε θέση οδηγού.«Η τάση παραμένει θετική, και ένα Santa Claus rally στο τέλος του έτους δεν θα εκπλήξει κανέναν», υποστήριξε ο Λουί Ναβελιέ της Navellier & Associates. «Δεν περιμένω τίποτα λιγότερο από ένα ισχυρό κλείσιμο της χρονιάς και μια ισχυρή εκκίνηση για το 2026».Το περιβάλλον παραμένει ισχυρό και η πρόσφατη συρρίκνωση στις αποτιμήσεις προσφέρει ευκαιρίες σε επενδυτές που δεν έχουν αρκετή έκθεση σε μετοχές, σχολίασε από την πλευρά του ο Αλεξάντερ Τζουλιάνο της Resonate Wealth Partners.«Είναι σημαντικό οι επενδυτές να μη σπαταλούν χρόνο προσπαθώντας να χρονομετρήσουν τη φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης», είπε. «Βλέπουμε μια διαρθρωτική επενδυτική έκρηξη, αλλά ακόμη και έτσι, παροτρύνουμε τους επενδυτές να επενδύουν και όχι να κερδοσκοπούν».

«Διατηρούμε θετική άποψη για τις αμερικανικές μετοχές, λόγω ανθεκτικής οικονομικής ανάπτυξης, μειώσεων επιτοκίων από τη Fed και προόδων στην τεχνητή νοημοσύνη», συμφώνησε η Ουλρίκε Χόφμαν-Μπουρχάρντι της UBS Global Wealth Management.



Πέρα από τις αμερικανικές μετοχές, βλέπει επίσης ευκαιρίες σε ποιοτικά ομόλογα και χρυσό. Με τη γοητεία του δολαρίου να διαβρώνεται εν μέσω χαμηλότερων επιτοκίων, συνιστά στους επενδυτές να αναθεωρήσουν τις τοποθετήσεις τους σε νομίσματα. «Αναμένουμε η αδυναμία του δολαρίου να συνεχιστεί στο πρώτο εξάμηνο του 2026», σημείωσε.



Στο οικονομικό μέτωπο, το καταναλωτικό κλίμα στις ΗΠΑ ενισχύθηκε τον Δεκέμβριο λιγότερο από το αναμενόμενο, παραμένοντας υποτονικό λόγω της ακρίβειας. Οι πωλήσεις υφιστάμενων κατοικιών σχεδόν δεν κινήθηκαν τον Νοέμβριο.



Ο πρόεδρος της Fed της Νέας Υόρκης, Τζον Ουίλιαμς, δήλωσε στο CNBC ότι δεν υπάρχει επείγουσα ανάγκη για νέα μείωση επιτοκίων, δεδομένων των πρόσφατων στοιχείων για απασχόληση και πληθωρισμό, ενισχύοντας τις προσδοκίες για παύση μετά από μια σειρά μειώσεων.



Όμως, στις αγορές χρήματος ήδη τα προγνωστικά για περικοπή στη συνεδρίαση του Ιανουαρίου έχουν αυξηθεί.



Σε επίπεδο μετοχών, η Nvidia οδήγησε την ανάρρωση στα mega caps, καθώς οι επενδυτές ανταποκρίθηκαν στη σταθεροποίηση των τεχνολογικών μετοχών και στις προσδοκίες για το τέλος της πρόσφατης πτώσης στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης.



Παράλληλα η Boeing κατέγραψε σημαντικά κέρδη, υποστηριζόμενη από την αναβάθμιση της τιμής στόχου της μετοχής της από την JPMorgan, η οποία προέβλεψε αύξηση της παραγωγής αεροσκαφών και βελτίωση της εταιρικής προοπτικής.



Επίσης οι μετοχές των Cisco Systems και Goldman Sachs συνέβαλαν θετικά στις αποδόσεις των δεικτών, καθώς η πρώτη ανέβηκε με την ευρύτερη στήριξη στις τεχνολογικές και επικοινωνιακές μετοχές και η δεύτερη ενισχύθηκε από τη ροή κεφαλαίων στις χρηματοπιστωτικές μετοχές.



Αξιοσημείωτο, ωστόσο, ήταν και το μίνι ράλι της Oracle κοντά στο 8%, σαν αποτέλεσμα της αναζωπύρωσης του ΑΙ trade αλλά και των πληροφοριών πως το TikTok υπέγραψε την πολυαναμενόμενη συμφωνία για τον διαχωρισμό των δραστηριοτήτων της πλατφόρμας στις ΗΠΑ και την μεταβίβαση τους σε μια κοινοπραξία, στην οποία η Oracle έχει κομβικό ρόλο.



Στον αντίποδα, μεταξύ των χαμένων μετοχών βρέθηκε η Nike, καταγράφοντας σημαντική υποχώρηση άνω του 10% καθώς τα απογοητευτικά στοιχεία πωλήσεων στην Κίνα και η επίδραση των δασμών άσκησαν πίεση στην τιμή της μετοχής και ενίσχυσαν τις ανησυχίες για την παγκόσμια ζήτηση των αθλητικών ειδών.



Υπό πίεση βρέθηκε επίσης η Lamb Weston, καθώς η αγορά αντέδρασε αρνητικά στην επαναβεβαίωση των προβλέψεων ετήσιων πωλήσεων της, αλλά και η Edgewise Therapeutics αντανακλώντας την ευρύτερη μεταβλητότητα στις μικρότερες και βιοτεχνολογικές μετοχές.



19.12.2025, 23:12