Συνέντευξη – Εύη Παπαδοπούλου: Η δημιουργός του Le Greche που άλλαξε τα δεδομένα στην αγορά του παγωτού
Συνέντευξη – Εύη Παπαδοπούλου: Η δημιουργός του Le Greche που άλλαξε τα δεδομένα στην αγορά του παγωτού
Μαθηματικός, pastry chef, επιχειρηματίας. Η Εύη Παπαδοπούλου δημιούργησε το Le Greche για να μας μυήσει στο αυθεντικό ιταλικό gelato artigianale
Είναι μια γυναίκα που κινείται συνειδητά πέρα από στερεότυπα. Μιλά με την ίδια άνεση για ψυχανάλυση των γλυκών, για «edible luxury» και για τη θέση της γυναίκας επιχειρηματία σε μια αγορά που αλλάζει. Η ίδια έφτιαξε το πρώτο της κατάστημα εν μέσω κρίσης στο Σύνταγμα, ενώ ακολούθησαν ακόμη τρία -στην Αγία Παρασκευή, το Νέο Ψυχικό και στο Κολωνάκι. «Το νέο μας κατάστημα στο Κολωνάκι άνοιξε σε ένα σημείο που πολλές γνωρίζουμε, στο παλιό αγαπημένο PREVIEW με τα φοβερά παπούτσια. Το Κολωνάκι το επιλέξαμε γιατί διατηρεί κάτι από την παλιά Αθήνα που αγαπάμε αλλά και για να ικανοποιήσουμε το κοινό μας που γκρίνιαζε για την μόνιμη ουρά στη Μητροπόλεως» μας λέει. Μιλήσαμε μαζί της για όσα αγαπάει, για τα όνειρά της και φυσικά για παγωτά και Χριστούγεννα.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα