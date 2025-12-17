Η TotalEnergies πουλά το 50% χαρτοφυλακίου ΑΠΕ στην Ελλάδα – Στα €254 εκατ. το τίμημα

Το χαρτοφυλάκιο 424 μεγαβάτ αιολικών και ηλιακών ενεργειακών assets, περνά στην ισπανική επενδυτική εταιρεία Asterion Industrial Partners - Η γαλλική εταιρεία θα συνεχίσει να εκμεταλλεύεται τα ελληνικά assets και θα διατηρήσει το υπόλοιπο 50%