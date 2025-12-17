Η TotalEnergies πουλά το 50% χαρτοφυλακίου ΑΠΕ στην Ελλάδα – Στα €254 εκατ. το τίμημα
Το χαρτοφυλάκιο 424 μεγαβάτ αιολικών και ηλιακών ενεργειακών assets, περνά στην ισπανική επενδυτική εταιρεία Asterion Industrial Partners - Η γαλλική εταιρεία θα συνεχίσει να εκμεταλλεύεται τα ελληνικά assets και θα διατηρήσει το υπόλοιπο 50%
Η γαλλική πετρελαϊκή εταιρεία TotalEnergies συμφώνησε να πουλήσει το 50% ενός χαρτοφυλακίου 424 μεγαβάτ αιολικών και ηλιακών ενεργειακών πόρων στην Ελλάδα στην ισπανική επενδυτική εταιρεία Asterion Industrial Partners έναντι 254 εκατομμυρίων ευρώ (297,36 εκατομμύρια δολάρια), όπως ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη.
Όπως μεταδίδει το Reuters, η συμφωνία αποτιμά το χαρτοφυλάκιο σε 508 εκατομμύρια ευρώ, ή περίπου 1,2 εκατομμύρια ευρώ ανά εγκατεστημένο μεγαβάτ.
Η TotalEnergies διαθέτει 32 γιγαβάτ ακαθάριστης εγκατεστημένης ανανεώσιμης ισχύος παγκοσμίως, πολύ περισσότερο από άλλες μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες, αλλά εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την πρακτική της πώλησης μειοψηφικών μεριδίων σε ήδη κατασκευασμένα αιολικά και ηλιακά πάρκα για να αυξήσει τις αποδόσεις από τα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία κερδίζουν σταθερές τιμές που καθορίζονται από την κυβέρνηση για την ενέργεια που παράγουν σε πολλές αγορές.
