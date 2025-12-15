Wall Street: Νευρικότητα και αναμονή για τα jobs data – Συνεχίστηκαν οι πιέσεις στις AI μετοχές
Wall Street: Νευρικότητα και αναμονή για τα jobs data – Συνεχίστηκαν οι πιέσεις στις AI μετοχές
Σε κλίμα αναμονής για τα κρίσιμα μακροοικονομικά στοιχεία των ΗΠΑ, οι αμερικανικές αγορές κινήθηκαν νευρικά με μικρές απώλειες στους δείκτες - Νέες πιέσεις στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης - Ενίσχυση προσδοκιών για μειώσεις επιτοκίων της Fed
Η νευρικότητα στη Wall Street ενισχύθηκε ακόμα περισσότερο ενόψει των κρίσιμων οικονομικών στοιχείων τις επόμενες ημέρες ιδιαίτερα για την αμερικανική αγορά εργασίας, τα οποία αναμένεται να καθορίσουν τη συνέχεια της νομισματικής πολιτικής της Fed. Στην εκκίνηση της τελευταίας πλήρους χρηματιστηριακής εβδομάδας του 2025, μετοχές, ομόλογα και δολάριο κινούνται χωρίς σαφή κατεύθυνση, καθώς οι επενδυτές αποφεύγουν μεγάλες τοποθετήσεις πριν από τα στοιχεία για τις θέσεις εργασίας Νοεμβρίου.
Στο κλίμα αυτό στο ταμπλό ο Dow Jones σημείωσε πτώση 0,06% στις 48.427 μονάδες Ο S&P 500 κινήθηκε νευρικά, καθώς βασικές μετοχές που συνδέονται με το trade της τεχνητής νοημοσύνης δέχθηκαν εκ νέου πιέσεις, με αποτέλεσμα να καταγράψει απώλειες 0,14% στις 6.817 μονάδες ενώ ο Nasdaq υποχώρησε ακόμα περισσότερο κατά 0,57% στις 23.063 μονάδες.
Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων κινήθηκαν χαμηλότερα με το 10ετές να υποχωρεί οριακά, κατά λιγότερες από 2 μονάδες βάσης, στο 4,182%. Η απόδοση του 2ετούς μειώθηκε κατά περισσότερες από 2 μονάδες βάσης, στο 3,508%, ενώ το 30ετές ομόλογο κατέγραψε πτώση μικρότερη της μίας μονάδας βάσης, στο 4,852%.
Η πίεση στον τεχνολογικό κλάδο επιμένει, με τη Broadcom να βλέπει τη χειρότερη τριήμερη πτώση της από το 2020 και την Oracle να διευρύνει το πολυήμερο sell-off της, έχοντας χάσει περίπου 17%. να καταγράφουν και την Δευτέρα απώλειες άνω του 5% και 2% αντίστοιχα. Πιέσεις δέχθηκε και η Microsoft. Οι επενδυτές, αντίθετα, κατευθύνθηκαν σε πιο «κυκλικούς» κλάδους όπως τα καταναλωτικά διαρκή αγαθά και η βιομηχανία, ενώ ενίσχυσαν και τις τοποθετήσεις τους στην υγεία. Η αδυναμία στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης, σε συνδυασμό με τη διόρθωση στα κρυπτονομίσματα, περιορίζει τη διάθεση για ρίσκο, την ώρα που ο S&P 500 παραμένει κοντά στις 6.820 μονάδες.
«Αυτή τη στιγμή μοιάζει σαν όλοι να μισούν το trade της τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε στο CNBC ο Ντέιβιντ Γουάγκνερ της Aptus Capital Advisors. Εκτίμησε, ωστόσο, ότι η αγορά θα συνεχίσει να καθοδηγείται από τη συγκέντρωση στους τίτλους των «Magnificent Seven», λόγω της λειτουργικής μόχλευσης που διαθέτουν, υπογραμμίζοντας ότι με κάποια αύξηση εσόδων μπορούν να διευρύνουν τα περιθώριά τους και να αποδώσουν ισχυρά το επόμενο έτος. Κατά τον ίδιο, οι βραχυπρόθεσμες διορθώσεις είναι «υγιείς» και «φυσιολογικές».
Ο τεχνικός αναλυτής της BTIG, Τζόναθαν Κρίνσκι, προειδοποίησε ότι το trade της AI δείχνει «κορυφή», επισημαίνοντας χαμηλότερα υψηλά και χαμηλότερα χαμηλά τους τελευταίους μήνες. Τη Δευτέρα, απώλειες κατέγραψαν και οι AMD και Micron Technology.
Την ίδια ημέρα, 12 μετοχές του S&P 500 σημείωσαν νέα ιστορικά υψηλά -μεταξύ αυτών οι Walmart, JPMorgan, Bank of America και Johnson & Johnson- ενώ μόλις έξι κινήθηκαν σε νέα χαμηλά 52 εβδομάδων.
Στο μακροοικονομικό σκέλος, τα στοιχεία αυτής της εβδομάδας αναμένεται να καθορίσουν τον τόνο. Την Τρίτη δημοσιεύονται τα στοιχεία απασχόλησης Νοεμβρίου και οι λιανικές πωλήσεις Οκτωβρίου, με τους οικονομολόγους να προβλέπουν αύξηση μόλις 40.000 θέσεων εργασίας. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή Νοεμβρίου ανακοινώνεται την Πέμπτη.
Στην αγορά πάντως ενισχύονται τα στοιχήματα ότι η Fed θα προχωρήσει σε δύο μειώσεις επιτοκίων το 2026 για να στηρίξει την απασχόληση, παρά την επιμονή του πληθωρισμού. Ο διοικητής της Fed Στίβεν Μίραν χαρακτήρισε τη νομισματική στάση «υπερβολικά περιοριστική», ενώ αξιωματούχοι όπως ο Τζον Γουίλιαμς και η Σούζαν Κόλινς μίλησαν για «οριακή» απόφαση στη τελευταία μείωση επιτοκίων.
Αναλυτές εκτιμούν ότι η αγορά έχει υιοθετήσει ένα σενάριο «bad news is good», καθώς ήπια αδύναμα στοιχεία απασχόλησης θα μπορούσαν να ενισχύσουν τις προσδοκίες για πιο επιθετική χαλάρωση της πολιτικής της Fed. Παράλληλα, στρατηγικοί αναλυτές μεγάλων οίκων, όπως η Citi και η UBS, διατηρούν θετικές προβλέψεις για τον S&P 500 το 2026, αν και προειδοποιούν ότι η μεταβλητότητα ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς η κυριαρχία των megacaps και του trade της τεχνητής νοημοσύνης δοκιμάζεται.
newmoney.gr
Στο κλίμα αυτό στο ταμπλό ο Dow Jones σημείωσε πτώση 0,06% στις 48.427 μονάδες Ο S&P 500 κινήθηκε νευρικά, καθώς βασικές μετοχές που συνδέονται με το trade της τεχνητής νοημοσύνης δέχθηκαν εκ νέου πιέσεις, με αποτέλεσμα να καταγράψει απώλειες 0,14% στις 6.817 μονάδες ενώ ο Nasdaq υποχώρησε ακόμα περισσότερο κατά 0,57% στις 23.063 μονάδες.
Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων κινήθηκαν χαμηλότερα με το 10ετές να υποχωρεί οριακά, κατά λιγότερες από 2 μονάδες βάσης, στο 4,182%. Η απόδοση του 2ετούς μειώθηκε κατά περισσότερες από 2 μονάδες βάσης, στο 3,508%, ενώ το 30ετές ομόλογο κατέγραψε πτώση μικρότερη της μίας μονάδας βάσης, στο 4,852%.
Η πίεση στον τεχνολογικό κλάδο επιμένει, με τη Broadcom να βλέπει τη χειρότερη τριήμερη πτώση της από το 2020 και την Oracle να διευρύνει το πολυήμερο sell-off της, έχοντας χάσει περίπου 17%. να καταγράφουν και την Δευτέρα απώλειες άνω του 5% και 2% αντίστοιχα. Πιέσεις δέχθηκε και η Microsoft. Οι επενδυτές, αντίθετα, κατευθύνθηκαν σε πιο «κυκλικούς» κλάδους όπως τα καταναλωτικά διαρκή αγαθά και η βιομηχανία, ενώ ενίσχυσαν και τις τοποθετήσεις τους στην υγεία. Η αδυναμία στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης, σε συνδυασμό με τη διόρθωση στα κρυπτονομίσματα, περιορίζει τη διάθεση για ρίσκο, την ώρα που ο S&P 500 παραμένει κοντά στις 6.820 μονάδες.
«Αυτή τη στιγμή μοιάζει σαν όλοι να μισούν το trade της τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε στο CNBC ο Ντέιβιντ Γουάγκνερ της Aptus Capital Advisors. Εκτίμησε, ωστόσο, ότι η αγορά θα συνεχίσει να καθοδηγείται από τη συγκέντρωση στους τίτλους των «Magnificent Seven», λόγω της λειτουργικής μόχλευσης που διαθέτουν, υπογραμμίζοντας ότι με κάποια αύξηση εσόδων μπορούν να διευρύνουν τα περιθώριά τους και να αποδώσουν ισχυρά το επόμενο έτος. Κατά τον ίδιο, οι βραχυπρόθεσμες διορθώσεις είναι «υγιείς» και «φυσιολογικές».
Ο τεχνικός αναλυτής της BTIG, Τζόναθαν Κρίνσκι, προειδοποίησε ότι το trade της AI δείχνει «κορυφή», επισημαίνοντας χαμηλότερα υψηλά και χαμηλότερα χαμηλά τους τελευταίους μήνες. Τη Δευτέρα, απώλειες κατέγραψαν και οι AMD και Micron Technology.
Την ίδια ημέρα, 12 μετοχές του S&P 500 σημείωσαν νέα ιστορικά υψηλά -μεταξύ αυτών οι Walmart, JPMorgan, Bank of America και Johnson & Johnson- ενώ μόλις έξι κινήθηκαν σε νέα χαμηλά 52 εβδομάδων.
Στο μακροοικονομικό σκέλος, τα στοιχεία αυτής της εβδομάδας αναμένεται να καθορίσουν τον τόνο. Την Τρίτη δημοσιεύονται τα στοιχεία απασχόλησης Νοεμβρίου και οι λιανικές πωλήσεις Οκτωβρίου, με τους οικονομολόγους να προβλέπουν αύξηση μόλις 40.000 θέσεων εργασίας. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή Νοεμβρίου ανακοινώνεται την Πέμπτη.
Στην αγορά πάντως ενισχύονται τα στοιχήματα ότι η Fed θα προχωρήσει σε δύο μειώσεις επιτοκίων το 2026 για να στηρίξει την απασχόληση, παρά την επιμονή του πληθωρισμού. Ο διοικητής της Fed Στίβεν Μίραν χαρακτήρισε τη νομισματική στάση «υπερβολικά περιοριστική», ενώ αξιωματούχοι όπως ο Τζον Γουίλιαμς και η Σούζαν Κόλινς μίλησαν για «οριακή» απόφαση στη τελευταία μείωση επιτοκίων.
Αναλυτές εκτιμούν ότι η αγορά έχει υιοθετήσει ένα σενάριο «bad news is good», καθώς ήπια αδύναμα στοιχεία απασχόλησης θα μπορούσαν να ενισχύσουν τις προσδοκίες για πιο επιθετική χαλάρωση της πολιτικής της Fed. Παράλληλα, στρατηγικοί αναλυτές μεγάλων οίκων, όπως η Citi και η UBS, διατηρούν θετικές προβλέψεις για τον S&P 500 το 2026, αν και προειδοποιούν ότι η μεταβλητότητα ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς η κυριαρχία των megacaps και του trade της τεχνητής νοημοσύνης δοκιμάζεται.
newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα