Τέλος η περίοδος ανοχής για τους «πονηρούς» του νόμου Κατσέλη
Στο σφυρί με διαδικασίες εξπρές κρυμμένα ακίνητα και εξοχικά - Μπόνους για τους εκκαθαριστές
Η κυβέρνηση στήνει παγίδα για τους «πονηρούς» του νόμου Κατσέλη που κέρδισαν δικαστήρια και προστασία, αλλά, ενώ διέσωσαν το σπίτι τους και πέτυχαν κούρεμα, δόσεις ή αναστολή πληρωμών για τις οφειλές τους, κωλυσιεργούν επί μια δεκαετία και με διάφορες δικαιολογίες και προφάσεις, προκειμένου να μη βγουν στο σφυρί το δεύτερο, το τρίτο ή… και τα δέκα σπίτια ή άλλα ακίνητα που έχουν, παρότι η ίδια η απόφαση του δικαστηρίου που τους διέσωσε και τους προστάτευσε επέβαλε τη ρευστοποίησή τους.
Η περίοδος χάριτος και ανοχής για έχοντες και κατέχοντες οφειλέτες που εκμεταλλεύτηκαν τα κενά του νόμου Κατσέλη όχι για να επιβιώσουν, αλλά για να διατηρήσουν αλώβητη την περιουσία τους εις βάρος των πιστωτών και της κοινωνίας, φτάνει στο τέλος της. Μια νέα διάταξη βγάζει από τον πάγο χιλιάδες υποθέσεις που λιμνάζουν από το 2010 λόγω γραφειοκρατίας ή δόλου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, πίσω από το κόλπο των καθυστερήσεων, κρύβονται και δεκάδες χιλιάδες σπίτια ή άλλα ακίνητα, αξίας άνω των 300 εκατ. ευρώ συνολικά, τα οποία από το 2026 θα εκποιούνται μαζικά με διαδικασίες εξπρές.
