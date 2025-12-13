Νέα εποχή για την Εγνατία Οδό, τι αλλάζει με επενδύσεις 1,8 δισ. ευρώ

Εντός πέντε ετών από την έναρξη της παραχώρησης, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-Egis θα ολοκληρώσει επενδύσεις άνω των 420 εκατ. ευρώ για την ανάταξη του οδικού άξονα και την αναβάθμιση των κάθετων αξόνων