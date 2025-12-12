Autonomous: Οι συστάσεις και οι τιμές-στόχοι για τις ελληνικές τράπεζες το 2026

Στο νέο της report για τις τράπεζες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, ο οίκος ξεχωρίζει την Ελλάδα ως «ελκυστικό zipcode» για τραπεζικές επενδύσεις, ενώ προχωρά σε αναβάθμιση της Εθνικής Τράπεζας σε Outperform, αναδεικνύοντας το ισχυρό κεφαλαιακό της πλεόνασμα