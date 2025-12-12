Autonomous: Οι συστάσεις και οι τιμές-στόχοι για τις ελληνικές τράπεζες το 2026
Autonomous: Οι συστάσεις και οι τιμές-στόχοι για τις ελληνικές τράπεζες το 2026
Στο νέο της report για τις τράπεζες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, ο οίκος ξεχωρίζει την Ελλάδα ως «ελκυστικό zipcode» για τραπεζικές επενδύσεις, ενώ προχωρά σε αναβάθμιση της Εθνικής Τράπεζας σε Outperform, αναδεικνύοντας το ισχυρό κεφαλαιακό της πλεόνασμα
Η Autonomous Research τοποθετεί τις ελληνικές τράπεζες στο επίκεντρο της στρατηγικής της για το 2026, αναγνωρίζοντας ότι ο κλάδος περνά από τη φάση της εξυγίανσης σε εκείνη της διατηρήσιμης ανάπτυξης και κεφαλαιακής αξιοποίησης. Στο νέο της report για τις τράπεζες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, ο οίκος ξεχωρίζει την Ελλάδα ως «ελκυστικό zipcode» για τραπεζικές επενδύσεις, ενώ προχωρά σε αναβάθμιση της Εθνικής Τράπεζας σε Outperform, αναδεικνύοντας το ισχυρό κεφαλαιακό της πλεόνασμα.
Εθνική Τράπεζα (ΕΤΕ): Outperform, τιμή-στόχος €15,8
Eurobank: Outperform, τιμή-στόχος €4,5, Κορυφαία επιλογή,
Τράπεζα Πειραιώς: Neutral, τιμή-στόχος €7,8
Alpha Bank: Underperform, τιμή-στόχος €3,1
Eurobank: Παραμένει Outperform – υποτιμημένη η διαφοροποίηση εσόδων
Η Eurobank διατηρεί τη σύσταση Outperform και τιμή-στόχο €4,5, με την Autonomous να τη χαρακτηρίζει ως την προτιμώμενη επιλογή μεταξύ των ελληνικών τραπεζών. Ο οίκος εκτιμά ότι η αγορά δεν αποτιμά πλήρως τη διεθνή παρουσία της τράπεζας και τη δυνατότητα παραγωγής προμηθειών, ιδίως από asset και wealth management και bancassurance.
Η Autonomous σημειώνει ότι οι εκτιμήσεις της για τα κέρδη της Eurobank βρίσκονται πάνω από το consensus, κυρίως λόγω υψηλότερων προβλέψεων για έσοδα από προμήθειες, ενώ η αποτίμηση παραμένει ελκυστική στις 7,3 φορές P/E για το 2027.
Εθνική Τράπεζα: Αναβάθμιση σε Outperform με μοχλό το κεφάλαιο
Η αναβάθμιση της ΕΤΕ σε Outperform αποτελεί τη βασική αλλαγή στο report της Autonomous. Ο οίκος επισημαίνει ότι η Εθνική διαθέτει το μεγαλύτερο κεφαλαιακό πλεόνασμα στον ελληνικό κλάδο, σχεδόν €2 δισ., που αντιστοιχεί περίπου στο 16% της χρηματιστηριακής της αξίας. Με βάση αυτό, η Autonomous αυξάνει τις εκτιμήσεις της για payout στο 70% το 2025 και 80% το 2026, επίπεδα που θεωρεί ότι μπορούν να επιτευχθούν χωρίς να περιοριστεί η στρατηγική ευελιξία της τράπεζας.
Σε όρους αποτίμησης, η τιμή-στόχος των €15,8 αντιστοιχεί σε 8,5 φορές P/E για το 2027, ενώ σε κεφαλαιακά προσαρμοσμένη βάση ο πολλαπλασιαστής υποχωρεί στις 7,2 φορές, περιορίζοντας σημαντικά το premium έναντι των ελληνικών ομοειδών.
Για την Τράπεζα Πειραιώς, η Autonomous διατηρεί σύσταση Neutral και τιμή-στόχο €7,8. Παρότι η τράπεζα συνεχίζει να εμφανίζει ισχυρή οργανική κερδοφορία και υψηλή πιστωτική ανάπτυξη, ο οίκος εκτιμά ότι μεγάλο μέρος των θετικών εξελίξεων έχει ήδη ενσωματωθεί στην αποτίμηση, περιορίζοντας τα περιθώρια περαιτέρω αναβάθμισης.
Η ολοκλήρωση της εξαγοράς της ασφαλιστικής δραστηριότητας έχει ήδη μειώσει τον δείκτη CET1 κοντά στον στόχο της διοίκησης, γεγονός που –σύμφωνα με την Autonomous– περιορίζει τη δυνατότητα για θετικές εκπλήξεις στο μέτωπο της κεφαλαιακής αξιοποίησης.
Η Alpha Bank παραμένει η μόνη ελληνική τράπεζα με σύσταση Underperform, με τιμή-στόχο €3,1. Η Autonomous αναγνωρίζει τη βελτίωση στην οργανική κερδοφορία, ωστόσο εκτιμά ότι οι προσδοκίες της αγοράς για τα καθαρά έσοδα από τόκους είναι ιδιαίτερα απαιτητικές, με τις προβλέψεις του οίκου να βρίσκονται αισθητά χαμηλότερα από το consensus. Ως αποτέλεσμα, ο οίκος θεωρεί ότι το ρίσκο αρνητικών εκπλήξεων είναι αυξημένο, περιορίζοντας το επενδυτικό ενδιαφέρον σε τρέχοντα επίπεδα αποτίμησης.
Πηγή: newmoney.gr
Πηγή: newmoney.gr
