Χρηματιστήριο Αθηνών: Κατεβάζει ταχύτητα μετά το τριήμερο ανοδικό σερί
Ασκήσεις ισορροπίας πάνω από τις 2.100 μονάδες - Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο της Aktor - Τα βλέμματα στην ΕΥΑΘ μετά το placement για το 5% - Η Fed μονοπωλεί το ενδιαφέρον διεθνώς
Σε ελεγχόμενη διόρθωση προχωρούν σήμερα οι επενδυτές στο ελληνικό χρηματιστήριο, έπειτα από τρεις συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις, με τον Γενικό Δείκτη ωστόσο να διατηρείται πάνω από το «οχυρό» των 2.100 μονάδων. Το ενδιαφέρον της παγκόσμιας επενδυτικής κοινότητας μονοπωλεί η αυριανή ετυμηγορία της Fed για τα επιτόκια.
Όσον αφορά τη συνεδρίαση της Τρίτης (9/12) στο ΧΑ, ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -0,21% και διαπραγματεύεται στις 2.103,77 μονάδες. Σε περίπου τέσσερις μονάδες καθορίζεται το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.103,49 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.107,13 μονάδες.
Σε ανοδική τροχιά για τρίτη διαδοχική μέρα παρέμεινε χθες η Λεωφόρος Αθηνών, κάνοντας ένα «βήμα» πιο κοντά προς τις φετινές κορυφές. Πλέον απέχει λιγότερο από -1% από το υψηλό έτους -σε επίπεδο κλεισίματος- των 2.126,18 μονάδων. Κερδίζει περίπου +1,2% εντός του Δεκεμβρίου και η απόδοση μέσα στο 2025 ξεπερνά το +43%. Ο ούριος άνεμος που πνέει στο ΧΑ έρχεται σε συνδυασμό με ρεκόρ από αρκετά blue chips (ΔΕΗ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Motor Oil, Viohalco, Cenergy, Aktor, Titan, κλπ.). Ειδική μνεία για το αγοραστικό πάρτι στα διυλιστήρια (MOH και HELLENiQ ENERGY), καθώς τα «χρυσά» περιθώρια διύλισης ανεβάζουν τις μετοχές τους.
Άνοιξε σήμερα το βιβλίο προσφορών για το πενταετές ομόλογο της Aktor, συνολικού ύψους έως 140 εκατ. ευρώ, με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται την ερχόμενη Πέμπτη (11/12). Η ελάχιστη κάλυψη έχει οριστεί στα 90 εκατ. ευρώ. Η εισαγωγή των ομολογιών προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του ΧΑ έχει προγραμματιστεί για τις 16 Δεκεμβρίου. Το εύρος απόδοσης του ομολόγου καθορίστηκε μεταξύ 4,7% και 5%. Τα έσοδα από την έκδοση θα χρηματοδοτήσουν τα σχέδια επέκτασης του ομίλου, συμπεριλαμβανομένων εξαγορών και επενδύσεων σε έργα ΣΔΙΤ και παραχώρησης, ενέργεια και real estate, ενώ 24 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού.
Σήμερα είναι επίσης η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της Eurobank Holdings, πριν από την ολοκλήρωση της αντίστροφης συγχώνευσης με την Eurobank. Οι νέες μετοχές της τράπεζας θα αρχίσουν να διαπραγματεύονται στο ΧΑ στις 15 Δεκεμβρίου, ενώ η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου προβλέπεται να ξεκινήσει στις 19 Δεκεμβρίου.
