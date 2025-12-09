Χρηματιστήριο Αθηνών: Κατεβάζει ταχύτητα μετά το τριήμερο ανοδικό σερί

Ασκήσεις ισορροπίας πάνω από τις 2.100 μονάδες - Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο της Aktor - Τα βλέμματα στην ΕΥΑΘ μετά το placement για το 5% - Η Fed μονοπωλεί το ενδιαφέρον διεθνώς