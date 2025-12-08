Καλώδιο: Οι τρεις εξελίξεις που ρίχνουν τις «ασφάλειες» στο έργο του Great Sea Interconnector
ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου - Ελλάδας Great Sea Interconnector

Ο ανασχηματισμός Παπαναστασίου, η αφωνία της Nexans και η στάση των Βρυξελλών

Μαριάννα Τζάννε
Μόνο σε ένα θαύμα μπορεί πλέον να ελπίζει ο Great Sea Interconnector – το εμβληματικό έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης που άλλοτε παρουσιαζόταν ως η ενεργειακή «γέφυρα» Ελλάδας–Κύπρου, ικανή να βγάλει τη Λευκωσία από την ενεργειακή της απομόνωση. Επισήμως, ο GSI δεν έχει ακυρωθεί· στην πράξη όμως η εικόνα παραπέμπει σε έργο δίχως σημείο επιστροφής.

Τρεις εξελίξεις πυροδοτούν την αντίστροφη πορεία και έχουν μεταβάλει ριζικά τη δυναμική του το τελευταίο διάστημα: η αλλαγή πολιτικών ισορροπιών στη Λευκωσία, η σαφής θέση της Κομισιόν που αποδυναμώνει το αφήγημα περί ανάγκης νέας μελέτης κόστους–οφέλους και η σιωπηλή αλλά καθοριστική στάση της Nexans – σε συνδυασμό με τις χρηματοδοτικές πιέσεις στον ΑΔΜΗΕ.

Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
