Ποιοι τιμήθηκαν με τα Greek Shipping Awards 2025: Μια βραδιά για τη ναυτιλία μέσα σε μια χρονιά αναταράξεων

3) Lloyd’s List / Propeller Club LIFETIME ACHIEVEMENT Award – Αντώνης Κομνηνός Sponsored by Franman4) NEXT GENERATION SHIPPING Award – Μαριέλενα Προκοπίου. Sponsored by IRI /The Marshall Islands Registry5) DEAL OF THE YEAR – Tsakos Energy Navigation –Παρέλαβαν οι Παναγιώτης Νικ.Τσάκος και ο πρόεδρος Γιώργος Σαρόγλου6) Sponsored by Timagenis Law Firm7) DRY CARGO COMPANY OF THE YEAR- Neptune Lines συμφερόντων Μελίνας Τραυλού Sponsored by Marichem Marigases8) TANKER COMPANY OF THE YEAR Seαven Tanker Management – Στράτος και Νικόλαος Τσαλαμανιός- Sponsored by Bureau Veritas9) PASSENGER LINE OF THE YEAR – Minoan Lines – Παρέλαβε ι διευθύνων σύμβουλος Λουκάς Σιγάλας και ο υπεύθυνος εξωτερικών σχέσεων του Ομίλου Γκριμάλντι Πωλ Κυπριανού- Sponsored by SWS10) SHIPBROKER OF THE YEAR η INTERMODAL του Κυριάκου Δερμάτη – Sponsored by Tsakos Group11) SHIPPING FINANCIER OF THE YEAR – Credia Bank – Παρέλαβε ο Κωνσταντίνος Οικονόμου, επικεφαλής της Ναυτιλιακής Χρηματοδότησης – Sponsored by Panama Maritime Authority12) TECHNICAL ACHIEVEMENT AWARD – ARISTON Navigation του Γιάννη Ξυλά-Sponsored by DNV13) Lloyd’s List Intelligence BIG DATA Award – Nereus Digital Bunkers των Κέλλυ Δρίτσα και Νικόλα Γκίκα, Co-founders- Sponsored by Zygos Maritime Services14) PIRAEUS INTERNATIONAL CENTRE Award – Ένωση Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων Sponsored by ClassNK. Παρέλαβε ο πρόεδρος της ΕΕΝΜΑ, Χαράλαμπος Σημαντώνης.15) THE SAFETY AWARD – Megatugs Salvage and Towage συμφερόντων Παύλου Ξηραδάκη- Sponsored by Seajets16) Achievement in EDUCATION or TRAINING – ΑΕΝ Ασπροπύργου Sponsored by Shipping Deputy Ministry of Cyprus17) INTERNATIONAL PERSONALITY OF THE YEAR – Τιμήθηκε ο Christopher J. Wiernicki πρόεδρος της ABS Sponsored by Capital Clean Energy Carriers Corp.18) SEAFARER OF THE YEAR – Ο Διονύσιος Αρκάλης καπετάνιος του εμπορευματοκιβωτίου «ΘΗΣΕΑΣ» της Costamare για διάσωση επτά ναυτικών στον νότιο Ατλαντικό.Sponsored by Safe Bulkers, Inc.19) SHIP OF THE YEAR – Το LCO2 “ACTIVE” της Capital Gas. – Sponsored by ABS20) THE SUSTAINABILITY Award -Atlantic Bulk Carriers της οικογένειας Κουμάνταρου – Sponsored by Lloyd’s Register