Ποιοι τιμήθηκαν με τα Greek Shipping Awards 2025: Μια βραδιά για τη ναυτιλία μέσα σε μια χρονιά αναταράξεων
Σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον αστάθειας, η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα αποδεικνύει για ακόμη μια φορά την ανθεκτικότητα, τη διορατικότητα και την ικανότητά της να επενδύει στο μέλλον
Με κάθε επισημότητα πραγματοποιήθηκε η τελετή των Greek Shipping Awards 2025, το καθιερωμένο «Dinner of the Year» της ελληνικής ναυτιλίας, που φέτος είχε ιδιαίτερο συμβολισμό: μια γιορτή αντοχής και αριστείας σε μια από τις πλέον ταραχώδεις χρονιές για το παγκόσμιο εμπόριο.
Η φετινή χρονιά χαρακτηρίστηκε από έντονες προκλήσεις. Το διεθνές, κανόνα-στηριζόμενο σύστημα που διασφάλιζε επί δεκαετίες σταθερότητα στο παγκόσμιο εμπόριο βρέθηκε αντιμέτωπο με αμφισβητήσεις και επιθέσεις.
Παράλληλα, η πορεία προς την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας γίνεται ολοένα πιο περίπλοκη, με τους στόχους να μεταβάλλονται διαρκώς και τα όρια να αναδιαμορφώνονται.
Την ίδια στιγμή, τα πλοία, οι φλέβες τις παγκόσμιας οικονομίας οι αθέατοι πυλώνες, γίνονται συχνότερα εργαλεία γεωπολιτικής πίεσης ή, ακόμη χειρότερα, στόχοι επιθέσεων και καταλήψεων. Οι ναυτικοί, συχνά απροστάτευτοι, βιώνουν τις συνέπειες αυτών των συγκρούσεων.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον αβεβαιότητας, η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα αποδεικνύει για ακόμη μια φορά ότι διαθέτει το σθένος και την τεχνογνωσία να ανταποκρίνεται σε οποιεσδήποτε συνθήκες.
Οι Έλληνες εφοπλιστές και διαχειριστές στόλων συνέχισαν:
· να στηρίζουν το διεθνές και περιφερειακό εμπόριο,
· να προσφέρουν οικονομική αξία εντός και εκτός συνόρων,
· να επενδύουν σε πιο αποδοτικά και βιώσιμα πλοία,
· να διατηρούν την Ελλάδα στην κορυφή της παγκόσμιας ναυτιλιακής σκηνής.
1) GREEK SHIPPING PERSONALITY of the Year – Μαρία Αγγελικούση Sponsored by Eurobank
2) GREEK SHIPPING NEWSMAKER of the Year -Σεμίραμις Παληού Sponsored by LPC S.A.
Οι νικητές
3) Lloyd’s List / Propeller Club LIFETIME ACHIEVEMENT Award – Αντώνης Κομνηνός Sponsored by Franman
4) NEXT GENERATION SHIPPING Award – Μαριέλενα Προκοπίου. Sponsored by IRI /The Marshall Islands Registry
5) DEAL OF THE YEAR – Tsakos Energy Navigation –Παρέλαβαν οι Παναγιώτης Νικ.Τσάκος και ο πρόεδρος Γιώργος Σαρόγλου
6) Sponsored by Timagenis Law Firm
7) DRY CARGO COMPANY OF THE YEAR- Neptune Lines συμφερόντων Μελίνας Τραυλού Sponsored by Marichem Marigases
8) TANKER COMPANY OF THE YEAR Seαven Tanker Management – Στράτος και Νικόλαος Τσαλαμανιός- Sponsored by Bureau Veritas
9) PASSENGER LINE OF THE YEAR – Minoan Lines – Παρέλαβε ι διευθύνων σύμβουλος Λουκάς Σιγάλας και ο υπεύθυνος εξωτερικών σχέσεων του Ομίλου Γκριμάλντι Πωλ Κυπριανού- Sponsored by SWS
10) SHIPBROKER OF THE YEAR η INTERMODAL του Κυριάκου Δερμάτη – Sponsored by Tsakos Group
11) SHIPPING FINANCIER OF THE YEAR – Credia Bank – Παρέλαβε ο Κωνσταντίνος Οικονόμου, επικεφαλής της Ναυτιλιακής Χρηματοδότησης – Sponsored by Panama Maritime Authority
12) TECHNICAL ACHIEVEMENT AWARD – ARISTON Navigation του Γιάννη Ξυλά-Sponsored by DNV
13) Lloyd’s List Intelligence BIG DATA Award – Nereus Digital Bunkers των Κέλλυ Δρίτσα και Νικόλα Γκίκα, Co-founders- Sponsored by Zygos Maritime Services
14) PIRAEUS INTERNATIONAL CENTRE Award – Ένωση Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων Sponsored by ClassNK. Παρέλαβε ο πρόεδρος της ΕΕΝΜΑ, Χαράλαμπος Σημαντώνης.
15) THE SAFETY AWARD – Megatugs Salvage and Towage συμφερόντων Παύλου Ξηραδάκη- Sponsored by Seajets
16) Achievement in EDUCATION or TRAINING – ΑΕΝ Ασπροπύργου Sponsored by Shipping Deputy Ministry of Cyprus
17) INTERNATIONAL PERSONALITY OF THE YEAR – Τιμήθηκε ο Christopher J. Wiernicki πρόεδρος της ABS Sponsored by Capital Clean Energy Carriers Corp.
18) SEAFARER OF THE YEAR – Ο Διονύσιος Αρκάλης καπετάνιος του εμπορευματοκιβωτίου «ΘΗΣΕΑΣ» της Costamare για διάσωση επτά ναυτικών στον νότιο Ατλαντικό.Sponsored by Safe Bulkers, Inc.
19) SHIP OF THE YEAR – Το LCO2 “ACTIVE” της Capital Gas. – Sponsored by ABS
20) THE SUSTAINABILITY Award -Atlantic Bulk Carriers της οικογένειας Κουμάνταρου – Sponsored by Lloyd’s Register
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
