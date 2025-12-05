Χρυσός, ασήμι, χαλκός ταυτόχρονα σε επίπεδα ρεκόρ για πρώτη φορά εδώ και 45 χρόνια, ομοιότητες και διαφορές σε σχέση με τα 80's

Κλείσιμο

Η ισχυρή ανοδική πορεία της αγοράς μετάλλων είχε ως αποτέλεσμα o χρυσός, το ασήμι και ο χαλκός να σημειώσουν ισχυρά κέρδη το 2025.Ωστόσο, υπάρχει τουλάχιστον ένα στοιχείο που έκανε τη φετινή ανοδική πορεία μοναδική: και τα τρία μέταλλα σημείωσαν νέα ρεκόρ υψηλά κατά τη διάρκεια ενός έτουςσύμφωνα με τα στοιχεία της Dow Jones Market Data.Στις αρχές της δεκαετίας του 1980,οι γεωπολιτικές ανησυχίες και η αδυναμία του δολαρίου ΗΠΑ αναφέρθηκαν ευρέως ως μερικοί από τους σημαντικότερους παράγοντες που οδήγησαν σε αύξηση των τιμών.Ενώ αυτά τα ζητήματα παρέμειναν παράγοντες κατά τη διάρκεια αυτής της ανοδικής πορείας, αρκετοί αναλυτές και επενδυτές δήλωσαν στο MarketWatch ότι υπάρχουν αρκετές βασικές διαφορές μεταξύ του παρόντος και του παρελθόντοςΓια παράδειγμα, η αυξανόμενη βιομηχανική ζήτηση γίνεται ένας όλο και πιο σημαντικός παράγοντας που ωθεί τις τιμές του αργύρου και του χαλκού. Εν τω μεταξύ, οι ισχυρές αγορές χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες έχουν συμβάλει στην αύξηση των τιμών του πολύτιμου μετάλλου. Όλοι αυτοί οι θεμελιώδεις παράγοντες παραμένουν σταθεροί στις αρχές Δεκεμβρίου, δήλωσε ο Νικ Κόλεϊ, αναλυτής της Solomon Global.Στον τομέα των πολύτιμων μετάλλων, που περιλαμβάνει το χρυσό και το ασήμι,— ιδίως εκείνοι που ανησυχούν για την αγοραστική δύναμη νομισμάτων όπως το δολάριο ΗΠΑ, δήλωσε ο Άξελ Μερκ, ιδρυτής και πρόεδρος της Merk Investments. Το δολάριο ΗΠΑ, όπως εκπροσωπείται από τον δείκτη ICE U.S. Dollar Index έχει υποχωρήσειΟι κερδοσκόποι, εν τω μεταξύ, δεν είναι «πιστοί» επενδυτές — συνήθως έχουν βραχυπρόθεσμους ορίζοντες και αναζητούν συνεχώς τάσεις στις οποίες μπορούν να επενδύσουν. Τα τελευταία χρόνια είχαν μερικές επιλογές, όπως μετοχές meme καιΩστόσο, η πορεία των τιμών τους τελευταίους μήνες τους έχει οδηγήσει να «επιστρέψουν στις πρώτες ύλες», δήλωσε o Mερκ στο MarketWatch.Στον τομέα των βιομηχανικών μετάλλων, που περιλαμβάνει τον χαλκό και το ασήμι, υπάρχουν επίσης επενδυτές που επιδιώκουν διαφοροποίηση. Ωστόσο,Το ασήμι και ο χαλκός έχουν πιθανώς αναλάβει «ένα όλο και πιο σημαντικό ρόλο στην οικονομία του μέλλοντος», δήλωσε η Μερκ. Υπάρχει επίσης το γεγονός ότι η εγχώρια παραγωγή αργύρου και χαλκού έχει παραμείνει σχετικά περιορισμένη, «κάτι που μπορεί να δημιουργήσει τη δική του δυναμική στο τρέχον πολιτικό περιβάλλον», δήλωσε ο Μερκ. «Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ταξινομήσει αυτά τα εμπορεύματα ως στρατηγικά, ενισχύοντας τις διαδικασίες αδειοδότησης σε ομοσπονδιακή γη, αλλά υπάρχουν πολλά να καλύψουμε».Σε αυτό το πλαίσιο, ο χρυσός, ο άργυρος και ο χαλκός έχουν φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ φέτος. Είναι αρκετά ασυνήθιστο για τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης που συνδέονται και με τα τρία μέταλλα να σημειώνουν ρεκόρ υψηλά