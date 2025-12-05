Χρυσός, ασήμι, χαλκός ταυτόχρονα σε επίπεδα ρεκόρ για πρώτη φορά εδώ και 45 χρόνια, ομοιότητες και διαφορές σε σχέση με τα 80's
Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, την τελευταία φορά που και τα τρία μέταλλα είχαν τόσο καλή απόδοση οι γεωπολιτικές ανησυχίες και η αδυναμία του δολαρίου ΗΠΑ αναφέρθηκαν ως μερικοί από τους σημαντικότερους παράγοντες που οδήγησαν σε αύξηση των τιμών
Η ισχυρή ανοδική πορεία της αγοράς μετάλλων είχε ως αποτέλεσμα o χρυσός, το ασήμι και ο χαλκός να σημειώσουν ισχυρά κέρδη το 2025.
Ωστόσο, υπάρχει τουλάχιστον ένα στοιχείο που έκανε τη φετινή ανοδική πορεία μοναδική: και τα τρία μέταλλα σημείωσαν νέα ρεκόρ υψηλά κατά τη διάρκεια ενός έτους για πρώτη φορά από το 1980, σύμφωνα με τα στοιχεία της Dow Jones Market Data.
Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, την τελευταία φορά που και τα τρία μέταλλα είχαν τόσο καλή απόδοση ταυτόχρονα, οι γεωπολιτικές ανησυχίες και η αδυναμία του δολαρίου ΗΠΑ αναφέρθηκαν ευρέως ως μερικοί από τους σημαντικότερους παράγοντες που οδήγησαν σε αύξηση των τιμών.
Ενώ αυτά τα ζητήματα παρέμειναν παράγοντες κατά τη διάρκεια αυτής της ανοδικής πορείας, αρκετοί αναλυτές και επενδυτές δήλωσαν στο MarketWatch ότι υπάρχουν αρκετές βασικές διαφορές μεταξύ του παρόντος και του παρελθόντος που μπορεί να προσφέρουν κάποιες ενδείξεις για την επόμενη πορεία της αγοράς.
Για παράδειγμα, η αυξανόμενη βιομηχανική ζήτηση γίνεται ένας όλο και πιο σημαντικός παράγοντας που ωθεί τις τιμές του αργύρου και του χαλκού. Εν τω μεταξύ, οι ισχυρές αγορές χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες έχουν συμβάλει στην αύξηση των τιμών του πολύτιμου μετάλλου. Όλοι αυτοί οι θεμελιώδεις παράγοντες παραμένουν σταθεροί στις αρχές Δεκεμβρίου, δήλωσε ο Νικ Κόλεϊ, αναλυτής της Solomon Global.
Στον τομέα των πολύτιμων μετάλλων, που περιλαμβάνει το χρυσό και το ασήμι, υπάρχουν επενδυτές που αναζητούν «διαφοροποίηση» — ιδίως εκείνοι που ανησυχούν για την αγοραστική δύναμη νομισμάτων όπως το δολάριο ΗΠΑ, δήλωσε ο Άξελ Μερκ, ιδρυτής και πρόεδρος της Merk Investments. Το δολάριο ΗΠΑ, όπως εκπροσωπείται από τον δείκτη ICE U.S. Dollar Index έχει υποχωρήσει κατά περισσότερο από 8% από την αρχή του έτους.
Οι κερδοσκόποι, εν τω μεταξύ, δεν είναι «πιστοί» επενδυτές — συνήθως έχουν βραχυπρόθεσμους ορίζοντες και αναζητούν συνεχώς τάσεις στις οποίες μπορούν να επενδύσουν. Τα τελευταία χρόνια είχαν μερικές επιλογές, όπως μετοχές meme και κρυπτονομίσματα όπως το bitcoin. Ωστόσο, η πορεία των τιμών τους τελευταίους μήνες τους έχει οδηγήσει να «επιστρέψουν στις πρώτες ύλες», δήλωσε o Mερκ στο MarketWatch.
Στον τομέα των βιομηχανικών μετάλλων, που περιλαμβάνει τον χαλκό και το ασήμι, υπάρχουν επίσης επενδυτές που επιδιώκουν διαφοροποίηση. Ωστόσο, πολλοί «αξιολογούν τη δυναμική της βιομηχανικής χρήσης», προσέθεσε ο Μερκ.
Το ασήμι και ο χαλκός έχουν πιθανώς αναλάβει «ένα όλο και πιο σημαντικό ρόλο στην οικονομία του μέλλοντος», δήλωσε η Μερκ. Υπάρχει επίσης το γεγονός ότι η εγχώρια παραγωγή αργύρου και χαλκού έχει παραμείνει σχετικά περιορισμένη, «κάτι που μπορεί να δημιουργήσει τη δική του δυναμική στο τρέχον πολιτικό περιβάλλον», δήλωσε ο Μερκ. «Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ταξινομήσει αυτά τα εμπορεύματα ως στρατηγικά, ενισχύοντας τις διαδικασίες αδειοδότησης σε ομοσπονδιακή γη, αλλά υπάρχουν πολλά να καλύψουμε».
Σε αυτό το πλαίσιο, ο χρυσός, ο άργυρος και ο χαλκός έχουν φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ φέτος. Είναι αρκετά ασυνήθιστο για τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης που συνδέονται και με τα τρία μέταλλα να σημειώνουν ρεκόρ υψηλά κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους.
Ο υψηλός πληθωρισμός, η γεωπολιτική αστάθεια και το αδύναμο δολάριο συνέβαλαν στην υποστήριξη των τιμών των μετάλλων το 1980. Παρόμοια ζητήματα έχουν συμβάλει στην αύξηση των τιμών και στις μέρες μας. Υπάρχει όμως μια σημαντική διαφορά: Έχουμε περισσότερο «βιομηχανικό ακτιβισμό» στις ΗΠΑ και αλλού — μια ώθηση για ανάπτυξη με έντονη χρήση πόρων, δήλωσε ο Μερκ.
«Ταυτόχρονα, έχουμε μια παγκόσμια οικονομία που γίνεται «λιγότερο αποδοτική», δήλωσε, προσθέτοντας πως «αυτός είναι ένας αφηρημένος τρόπος για να αναφερθούμε στην απο-παγκοσμιοποίηση. Το κόστος της επιχειρηματικής δραστηριότητας αυξάνεται. Αυτός ο συνδυασμός μπορεί να ωθήσει τις τιμές των εμπορευμάτων προς τα πάνω».
Οι μαζικές αγορές των κεντρικών τραπεζών, εν τω μεταξύ, συνέβαλαν στην άνοδο του χρυσού σε ιστορικά υψηλά επίπεδα φέτος, τόνισε ο Κόλεϊ της Solomon Global. Αυτό δεν ίσχυε πριν από 45 χρόνια.
Φυσικά η αγορά του αργύρου ήταν αντικείμενο χειραγώγησης από τους αδελφούς Χαντ το 1980, είπε ο Κόλεϊ, αναφερόμενος στις τεράστιες αγορές αργύρου από τους Νέλσον Μπάνκερ Χαντ και Γουίλιαμ Χέρμπερτ Χαντ, που οδήγησαν σε μια έκρηξη των τιμών του μετάλλου, ακολουθούμενη από μια οδυνηρή κατάρρευση.
Οι προσπάθειές τους να μονοπωλήσουν την αγορά του αργύρου οδήγησαν σε ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης για το μέταλλο το 1980. Το 2025, η προσφορά και η ζήτηση για χρυσό, ασήμι και χαλκό αποτελούν επίσης βασικά ζητήματα.
Μέχρι στιγμής, η αυξανόμενη ζήτηση τόσο για ασήμι όσο και για χαλκό δεν έχει ακόμη καλυφθεί από την αυξανόμενη προσφορά, δήλωσε ο Σρι Καργκουτκάρ, ανώτερος διαχειριστής χαρτοφυλακίου στη Sprott Asset Management. Και μέχρι στιγμής, ο Καργκουτκάρ δε βλέπει πολλά σημάδια για μια έκρηξη της προσφοράς στον ορίζοντα.
«Η αγορά μετάλλων γενικά έχει υποεπενδύσει στην εξερεύνηση την τελευταία δεκαετία, ενώ τα αναπτυξιακά έργα έχουν καθυστερήσει», δήλωσε. «Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση των τιμών των μετάλλων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα», είπε.
Πηγή: newmoney.gr
