UBS: Όλοι οι κίνδυνοι και οι ευκαιρίες σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο το 2026
H UBS παραμένει εποικοδομητικά αισιόδοξη για την αγορά πετρελαίου - Tο αμερικανικό φυσικό αέριο αποτελεί το πιο ενδιαφέρον προϊόν του 2026
Μετά από μια χρονιά που άφησε τους επενδυτές απογοητευμένους, η UBS εκτιμά ότι το 2026 ανοίγει ένα νέο παράθυρο ευκαιριών στην ενέργεια. Παρά τις αρνητικές συνολικές αποδόσεις το 2025, οι αναλυτές της τράπεζας βλέπουν ότι ο κλάδος εισέρχεται σε φάση εξισορρόπησης, με διαφοροποιημένες τάσεις ανά προϊόν και σαφείς στρατηγικές κατευθύνσεις για όσους θέλουν να χτίσουν έκθεση.
Με βάση τον δείκτη UBS CMCI, ο τομέας ενέργειας κατέγραψε συνολική απόδοση -1,9% για το 2025. Η εικόνα θα ήταν χειρότερη αν δεν υπήρχαν τα θετικά roll returns και τα έσοδα από το cash collateral. Το spot σκέλος υποχώρησε 8,5% μέσα στη χρονιά, με το αργό πετρέλαιο και τη βενζίνη να καταγράφουν τις πιο αδύναμες επιδόσεις. Αντίθετα, το αμερικανικό φυσικό αέριο είδε ισχυρή άνοδο στην τιμή spot–όμως οι υψηλές roll costs «εξαΰλωσαν» σχεδόν όλο το όφελος στη συνολική απόδοση. Για το 2026 η UBS εκτιμά ότι η συμβολή από το cash collateral θα παραμείνει θετική, αλλά μειωμένη λόγω των αναμενόμενων μειώσεων επιτοκίων από τη Fed.
