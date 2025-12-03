Μάνος Χατζόπουλος (ParkZen-PGS): Ο αστροφυσικός που βοηθά εκατομμύρια Αμερικανούς στο… παρκάρισμα – Το μεγάλο deal και η Ελλάδα
Από τις σπουδές στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, καθηγητής στο Louisiana State University και startupper στις ΗΠΑ. Η πλατφόρμα «έξυπνης» στάθμευσης, η εξαγορά, η παρουσία στην Αθήνα, η επέκταση στην ευρωπαϊκή αγορά
Από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης, ο Μάνος Χατζόπουλος, βρέθηκε πριν από μερικά χρόνια στις ΗΠΑ, να σπουδάζει Αστροφυσικός, και αργότερα σειρά πήρε η ακαδημαϊκή του καριέρα, με τελευταίο χρονικά σταθμό το Louisiana State University. Το βιογραφικό του Έλληνα επιστήμονα, όσο και η διαδρομή του, εντυπωσιάζουν. Το όνομά του όμως ανήκει, ταυτόχρονα, σε αυτά τα οποία ξεχωρίζουν από το εγχώριο, αλλά, και διεθνές startup οικοσύστημα, καθώς το δημιούργημά του, η εταιρεία του και η πλατφόρμα της για «έξυπνο» πάρκινγκ, ParkZen, συμπεριλαμβάνονται στη λίστα των φετινών deals εξαγορών.
Επενδυτής, η Parking Guidance Systems, κορυφαίος όμιλος διαχείρισης χώρων στάθμευσης, που αξιοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη.
Με τη χρήση του ελληνικής τεχνογνωσίας τεχνολογικού αυτού «εργαλείου», η PGS στοχεύει να βάλει σε τάξη το… χάος των πολύβουων aμερικανικών δρόμων και να βοηθά καθημερινά εκατομμύρια πολίτες να εντοπίσουν μια θέση πάρκινγκ.
