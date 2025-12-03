Μάνος Χατζόπουλος (ParkZen-PGS): Ο αστροφυσικός που βοηθά εκατομμύρια Αμερικανούς στο… παρκάρισμα – Το μεγάλο deal και η Ελλάδα

Από τις σπουδές στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, καθηγητής στο Louisiana State University και startupper στις ΗΠΑ. Η πλατφόρμα «έξυπνης» στάθμευσης, η εξαγορά, η παρουσία στην Αθήνα, η επέκταση στην ευρωπαϊκή αγορά