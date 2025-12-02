Υδατοκαλλιέργειες: Νούμερο 3 παίκτης στη Μεσόγειο η Ελλάδα – Αντιστέκεται εντός συνόρων η παραδοσιακή αλιεία
Υδατοκαλλιέργειες: Νούμερο 3 παίκτης στη Μεσόγειο η Ελλάδα – Αντιστέκεται εντός συνόρων η παραδοσιακή αλιεία
Σε λαβράκι και τσιπούρα οφείλει τις επιδόσεις της στον κλάδο των υδατοκαλλιεργειών η χώρα - Οι προκλήσεις, ο ανταγωνισμός με την Τουρκία και η ψήφος εμπιστοσύνης των Ελλήνων στα παραδοσιακά ψάρια
Την ίδια στιγμή που η βιωσιμότητα της αλιείας παραμένει βραχνάς για τη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα, ένα άλλο στοιχείο, καταλαγιάζει μερικώς τις ανησυχίες για την επάρκεια σε υδρόβια τρόφιμα στην περιοχή: η ραγδαία ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας. Στο μέτωπο αυτό, η Ελλάδα καταγράφει σταθερά αξιοσημείωτες επιδόσεις, παρά τη σχετική στασιμότητα ή και πτώση των εκφορτώσεων από την παραδοσιακή αλιεία, έχοντας ως αντίπαλο δέος κυρίως την Τουρκία, που διατηρεί τα σκήπτρα του κλάδου.
Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του FAO ”Κατάσταση της Αλιείας στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα 2025 (SoMFi)”, οι εκφορτώσεις από την παραδοσιακή αλιείαγια το 2023 ανήλθαν σε 1.117.700 τόνους, σημειώνοντας αύξηση 13% σε σχέση με το 2022. Ωστόσο, οι μέσες εκφορτώσεις διετίας παραμένουν σταθερές γύρω από τους 1.053.100 τόνους, δείχνοντας ότι οι βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις δεν αλλάζουν τη μακροπρόθεσμη εικόνα.
Η Ελλάδα διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους αλιευτικούς στόλους στη Μεσόγειο, με 12.151 σκάφη, μεγαλύτερο αριθμητικά από την Ιταλία, αλλά με χαμηλότερη συνολική χωρητικότητα (62.600 GT), γεγονός που αναδεικνύει την κυριαρχία μικρής κλίμακας σκαφών.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Σαρώνει η ρευματοκλοπή στα νησιά, πρώτη στη λίστα η Ικαρία - Πώς θα μπει φρένο στις απάτες
«Με έβαλαν στην κόλαση σε ένα δευτερόλεπτο, έτρωγα σαν σκύλος» - Ισραηλινός όμηρος της Χαμάς περιγράφει τη φρίκη που έζησε για δύο χρόνια
Πατρίτσια Ρετζιάνι: Η ιστορία της «μαύρης χήρας» που συγκλόνισε τον Οίκο Gucci
Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του FAO ”Κατάσταση της Αλιείας στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα 2025 (SoMFi)”, οι εκφορτώσεις από την παραδοσιακή αλιείαγια το 2023 ανήλθαν σε 1.117.700 τόνους, σημειώνοντας αύξηση 13% σε σχέση με το 2022. Ωστόσο, οι μέσες εκφορτώσεις διετίας παραμένουν σταθερές γύρω από τους 1.053.100 τόνους, δείχνοντας ότι οι βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις δεν αλλάζουν τη μακροπρόθεσμη εικόνα.
Η Ελλάδα διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους αλιευτικούς στόλους στη Μεσόγειο, με 12.151 σκάφη, μεγαλύτερο αριθμητικά από την Ιταλία, αλλά με χαμηλότερη συνολική χωρητικότητα (62.600 GT), γεγονός που αναδεικνύει την κυριαρχία μικρής κλίμακας σκαφών.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Σαρώνει η ρευματοκλοπή στα νησιά, πρώτη στη λίστα η Ικαρία - Πώς θα μπει φρένο στις απάτες
«Με έβαλαν στην κόλαση σε ένα δευτερόλεπτο, έτρωγα σαν σκύλος» - Ισραηλινός όμηρος της Χαμάς περιγράφει τη φρίκη που έζησε για δύο χρόνια
Πατρίτσια Ρετζιάνι: Η ιστορία της «μαύρης χήρας» που συγκλόνισε τον Οίκο Gucci
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα