Υδατοκαλλιέργειες: Νούμερο 3 παίκτης στη Μεσόγειο η Ελλάδα – Αντιστέκεται εντός συνόρων η παραδοσιακή αλιεία

Σε λαβράκι και τσιπούρα οφείλει τις επιδόσεις της στον κλάδο των υδατοκαλλιεργειών η χώρα - Οι προκλήσεις, ο ανταγωνισμός με την Τουρκία και η ψήφος εμπιστοσύνης των Ελλήνων στα παραδοσιακά ψάρια