Το άλειμμα φουντουκιού που απειλεί τον θρόνο της Nutella
Το άλειμμα φουντουκιού που απειλεί τον θρόνο της Nutella
Στην Αλγερία, ελάχιστοι περίμεναν ότι ένα άλειμμα φουντουκιού θα γινόταν ο πρωταγωνιστής μιας ιστορίας παγκόσμιας εμβέλειας
Το El Mordjene, η κρέμα που παράγεται από την ιδιωτική εταιρεία Cebon, έκανε μέσα σε λίγους μήνες αυτό που δεν είχε πετύχει κανένα αλγερινό προϊόν διατροφής εδώ και δεκαετίες. Κατάφερε, δηλαδή, να αμφισβητήσει ανοιχτά το μονοπώλιο της Nutella στη φαντασία των καταναλωτών. Από το TikTok μέχρι τη γαλλική αγορά, και από τις κρεπερί του Αλγερίου μέχρι τα εργοστάσια που λειτουργούν πια ασταμάτητα, η κρέμα αυτή έγινε σύμβολο τεχνογνωσίας, εγχώριας υπερηφάνειας και αλγερινού «soft power».
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα