Το άλειμμα φουντουκιού που απειλεί τον θρόνο της Nutella
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στην Αλγερία, ελάχιστοι περίμεναν ότι ένα άλειμμα φουντουκιού θα γινόταν ο πρωταγωνιστής μιας ιστορίας παγκόσμιας εμβέλειας

Το El Mordjene, η κρέμα που παράγεται από την ιδιωτική εταιρεία Cebon, έκανε μέσα σε λίγους μήνες αυτό που δεν είχε πετύχει κανένα αλγερινό προϊόν διατροφής εδώ και δεκαετίες. Κατάφερε, δηλαδή, να αμφισβητήσει ανοιχτά το μονοπώλιο της Nutella στη φαντασία των καταναλωτών. Από το TikTok μέχρι τη γαλλική αγορά, και από τις κρεπερί του Αλγερίου μέχρι τα εργοστάσια που λειτουργούν πια ασταμάτητα, η κρέμα αυτή έγινε σύμβολο τεχνογνωσίας, εγχώριας υπερηφάνειας και αλγερινού «soft power».

