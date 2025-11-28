Τεχνικό πρόβλημα σε data center οδήγησε σε διακοπή συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων του Σικάγο
Από τη βλάβη επηρεάστηκαν αγορές από το πετρέλαιο και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες έως S&P 500 futures
Οι συναλλαγές στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων του Σικάγο (Chicago Mercantile Exchange - CME) διακόπηκαν την Παρασκευή, έπειτα από πρόβλημα ψύξης σε ένα από τα data centers του.
«Λόγω προβλήματος ψύξης στις εγκαταστάσεις της CyrusOne, οι αγορές μας έχουν προς το παρόν διακοπεί», ανέφερε εκπρόσωπος του CME σε γραπτή δήλωση τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής.
«Η τεχνική υποστήριξη εργάζεται για την επίλυση του ζητήματος άμεσα και θα ενημερώσει τους πελάτες για τις λεπτομέρειες της προ-έναρξης μόλις αυτές είναι διαθέσιμες» πρόσθεσε.
Το Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων του Σικάγο διακινεί συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και δικαιώματα προαίρεσης σε διάφορες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, μεταξύ των οποίων αγροτικά προϊόντα, ενέργεια, μέταλλα και μετοχές.
Έως τις 9:30 π.μ. ώρα Ελλάδος, οι τιμές των futures για το αργό WTI, τα αμερικανικά 10ετή ομόλογα και τον S&P 500 ήταν μεταξύ εκείνων που δεν είχαν ακόμη ενημερωθεί.
Due to a cooling issue at CyrusOne data centers, our markets are currently halted. Support is working to resolve the issue in the near term and will advise clients of Pre-Open details as soon as they are available.— CME Group (@CMEGroup) November 28, 2025
