Τράπεζα Πειραιώς – Εθνική Ασφαλιστική: Ένας γάμος που αλλάζει τα δεδομένα της αγοράς
Στόχος κέρδη πάνω από 100 εκατ. ευρώ το 2028 για την ασφαλιστική
Mια σοβαρή αναδιάταξη στον χώρο της ασφαλιστικής αγοράς προμηνύει η συμφωνία μεταξύ Τράπεζας Πειραιώς και Εθνικής Ασφαλιστική η οποία ολοκληρώθηκε. Η τράπεζα θα προχωρήσει σε ένα δυναμικό bancassurance, ο πλήρης σχεδιασμός του οποίου αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στο α’ τρίμηνο του τρέχοντος έτους.
Το βασικό είναι πως η Εθνική Ασφαλιστική κατάφερε ήδη στο 10μηνο του 2025 να διπλασιάσει τα κέρδη της έναντι ολόκληρου το 2024. Η εταιρεία παρουσίασε ζημιές το 2023, 15 εκατ. ευρώ κέρδη το 2024, ενώ για το 2025 η κερδοφορία διπλασιάστηκε με στοιχεία Οκτωβρίου φθάνοντας τα 30 εκατ. ευρώ.
Για το 2026 η στόχευση είναι η εταιρία να παρουσιάσει 60 εκατ. ευρώ κέρδη, το 2027, 80 εκατ. ευρώ κέρδη και να ξεπεράσουν τα 100 εκατ. ευρώ το 2028.
Η ανάκαμψη των κερδών αποτελεί το μεγάλο στοίχημα για την Εθνική Ασφαλιστική και το μέτοχό της και γι’ αυτό οι προσπάθειες της εταιρίας εστιάζουν στα ισόβια συμβόλαια και την τιμολόγησή τους, όπως άλλωστε και των λοιπών ασφαλιστικών εταιριών.
Αυτές οι ανακατατάξεις προβλέπουν:
• Eναν άλλο διαφορετικό εταίρο για την Εθνική Τράπεζα σε ότι αφορά το bancassurance με τον οποίον η ΕΤΕ εκτιμάται πως θα συνάψει και μετοχική συμφωνία. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις ασφάλειες ζωής, η Εθνική Τράπεζα ακούγεται πως βρίσκεται σε εξελικτικό διάλογο με την NN.
• H Πειραιώς θα επικεντρώσει και αυτή σταδιακά με τη σειρά της στα συμβόλαια που διενεργεί μέσω bancassurance στην Εθνική Ασφαλιστική
• Ο ρόλος της Εθνικής Ασφαλιστικής ενδυναμώνεται διότι η εταιρία φεύγει από το φαύλο κύκλο των συνεχόμενων αγοραπωλησιών, κάτι που ούτως ή άλλως προάγει ο χαρακτήρας του fund.
Οι ανακατατάξεις στην ασφαλιστική αγοράΗ συμφωνία αυτή μοιραία θα φέρει και άλλες ανακατατάξεις στην Ασφαλιστική Αγορά. Μπορεί όχι άμεσα αλλά σίγουρα μέσα στο 2026.
