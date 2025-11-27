Πάνος Χρίστου: Ο Έλληνας που αλλάζει το lunch των Λονδρέζων και οι σαλάτες των 13 λιρών
Από τα 2,75 λίρες στο McDonald’s μέχρι τις σαλάτες των 13 λιρών στην Pret A Manger, ο Πάνος Χρίστου επανασχεδιάζει το μεσημεριανό γεύμα των Λονδρέζων
Στα μεσημεριανά διαλείμματα του City, εκεί που κάποτε κυριαρχούσε το κλασικό σάντουιτς γραφείου των 3-4 λιρών, σήμερα παίζεται ένα άλλο παιχνίδι. Στα ράφια της Pret A Manger φιγουράρουν πλέον «Super Plates» σαλάτες των 12,95 λιρών, meal deals από 6 λίρες και ουρές από εργαζόμενους που προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα σε πληθωρισμό, φόρους και την ανάγκη για κάτι «λίγο καλύτερο» στο lunch break. Πίσω από αυτές τις επιλογές βρίσκεται ένας άνθρωπος με ρίζες από την Ελλάδα και την Κύπρο, ο Πάνος Χρίστου.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Pret A Manger δεν είναι ο τυπικός αποφοίτος της Οξφόρδης ή του LSE που κατέληξε στο τιμόνι ενός βρετανικού brand. Είναι ο άνθρωπος που ξεκίνησε στα 16 του να δουλεύει στο McDonald’s με 2,75 λίρες την ώρα, μεγάλωσε στο Tooting του νότιου Λονδίνου σε οικογένεια μεταναστών και σήμερα αποφασίζει πόσο θα κοστίζει η σαλάτα εκατομμυρίων Λονδρέζων.
