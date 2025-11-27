Η Lidl ανεβάζει ισχύ με σχέδιο €200 εκατ.: Αναμόρφωση καταστημάτων, self-checkout και ο πρώτος πολυχώρος στην Αθήνα

Το hub των 120 εκατ. ευρώ, τα νέα καταστήματα και η μετεξέλιξη των υφιστάμενων, και το υπό διαμόρφωση "Lidl House" - Στο 1,07 δισ το αποτύπωμα στο ΑΕΠ της αλυσίδας