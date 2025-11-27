Η Lidl ανεβάζει ισχύ με σχέδιο €200 εκατ.: Αναμόρφωση καταστημάτων, self-checkout και ο πρώτος πολυχώρος στην Αθήνα
Το hub των 120 εκατ. ευρώ, τα νέα καταστήματα και η μετεξέλιξη των υφιστάμενων, και το υπό διαμόρφωση "Lidl House" - Στο 1,07 δισ το αποτύπωμα στο ΑΕΠ της αλυσίδας
Με ένα νέο επενδυτικό πρόγραμμα που ξεπερνά τα 200 εκατ. ευρώ για την επόμενη διετία, η Lidl Ελλάς θα επιχειρήσει να ανοίξει τον επόμενο κύκλο ανάπτυξης της εταιρείας στη χώρα, όπως διαμήνυσε ο Πρόεδρος Διοίκησης κ. Μάρτιν Μπραντενμπούργκερ (κεντρ. φωτ.) κατά τη χθεσινή πανηγυρική εκδήλωση της εταιρείας στο μουσείο της Ακρόπολης.
Στο επίκεντρο του σχεδίου βρίσκονται τα πέντε νέα καταστήματα που σχεδιάζονται για το 2025, το νέο κατάστημα στο Μαρούσι που ανοίγει μέχρι το τέλος του έτους, οι εκτεταμένες ανακαινίσεις σε σημεία όπως το Αιγάλεω, ο Ρέντης και η Χερσόνησος, καθώς και ο συνολικός εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου logistic center στα Τρίκαλα, ο οποίος θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο 2026. Το μεγαλύτερο όμως έργο είναι το νέο logistics hub στην Ελευσίνα, μια επένδυση που θα ξεπεράσει τα 120 εκατ. ευρώ. Το κέντρο, συνολικής έκτασης 62.000 τ.μ., προχωρά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και προβλέπεται να λειτουργήσει το 2029, δημιουργώντας 150 έως 200 νέες θέσεις εργασίας.
