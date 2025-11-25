Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υποβάλετε σωστά την αίτησή σας

Για την υποβολή αίτησης, πρέπει ο δικαιούχος να έχει δηλώσει στην πλατφόρμα «Δήλωση Λογαριασμού IBAN» της ψηφιακής πύλης myAADE ένα αριθμό λογαριασμού IBAN στον οποίο είναι κύριος δικαιούχος ή συνδικαιούχος - Οδηγός για διαχειριστές και ενοίκους