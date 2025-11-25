Goldman Sachs για ΔΕΗ: H ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία κοινής ωφέλειας στην Ευρώπη – Αυξάνει την τιμή στόχο

Η Goldman Sachs αναβάθμισε τη μετοχή της ΔΕΗ, ανεβάζοντας την τιμή στόχο στα 20,5 ευρώ (από 18 ευρώ προηγουμένως) και διατηρώντας σύσταση «buy», στη βάση της στρατηγικής για την περίοδο 2026-2028 που περιλαμβάνει επενδύσεις 10 δισ. ευρώ. Το περιθώριο ανόδου καθορίζεται σε 20,6% συγκριτικά με την τρέχουσα τιμή (17 ευρώ).



Παρά τους κινδύνους από τις τιμές ενέργειας, τα επιτόκια και τις ρυθμιστικές παρεμβάσεις, η ΔΕΗ τοποθετείται -κατά την Goldman Sachs- ως η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία κοινής ωφέλειας (utility) στην Ευρώπη.



Ο αμερικανικός οίκος εκτιμά ότι η ΔΕΗ θα εμφανίσει τη μεγαλύτερη αύξηση κερδών ανά μετοχή στον κλάδο έως το 2028, με διψήφιο ρυθμό ανόδου EBITDA και καθαρών κερδών, ακόμη και υπό συντηρητικές παραδοχές.



Κομβικό πλεονέκτημα θεωρείται η ευελιξία του capex (κεφαλαιουχικές δαπάνες), καθώς μόνο το 50% των επενδύσεων είναι δεσμευμένο, δίνοντας τη δυνατότητα ακόμη και για επαναγορά μετοχών εάν χρειαστεί.



Το επικαιροποιημένο στρατηγικό πλάνο της ΔΕΗ για την περίοδο 2026-2028 προβλέπει οργανικές επενδύσεις ύψους 10 δισ. ευρώ την επόμενη τριετία, με περίπου 85% να κατευθύνεται σε ΑΠΕ, δίκτυα και FlexGen (ευέλικτη παραγωγή). Η Goldman Sachs αναμένει ότι αυτό θα οδηγήσει σε διψήφια αύξηση EBITDA και καθαρών κερδών έως το 2028, τοποθετώντας τη ΔΕΗ στο άνω άκρο (top end) του κλάδου. Σημειώνει, ωστόσο, ότι μόλις το μισό επενδυτικό πλάνο έχει δεσμευτικό χαρακτήρα, αφήνοντας 5 δισ. ευρώ ως διακριτική δαπάνη. Η ΔΕΗ θα μπορούσε να τα αξιοποιήσει για επαναγορά μετοχών εάν δεν προκύψουν ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες.

