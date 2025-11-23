ACS: Βιώσιμες διαδρομές για υπεύθυνες αποστολές
Με επενδύσεις σε «πράσινες» υποδομές, ηλεκτρικά οχήματα και καινοτόμες υπηρεσίες, η ACS υλοποιεί μια ολιστική στρατηγική βιωσιμότητας που μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και ενισχύει την υπεύθυνη ανάπτυξη
Η βιώσιμη ανάπτυξη και η περιβαλλοντική υπευθυνότητα αποτελούν διεθνώς βασικές προτεραιότητες για τις επιχειρήσεις. H ACS, ως μέλος του Ομίλου Quest, εφαρμόζει βιώσιμες λύσεις αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής, με κοινωνική και περιβαλλοντική υπευθυνότητα.
Η στρατηγική της εταιρείας προς τη βιωσιμότητα οδηγεί σε σημαντικά και μετρήσιμα αποτελέσματα καθώς και πολλές βραβεύσεις και διακρίσεις. Μία από αυτές είναι και η πρόσφατη Ασημένια Διάκριση από την EcoVadis στην ετήσια πιστοποίηση βιωσιμότητας, η οποία βασίστηκε στις θετικές αξιολογήσεις των πολιτικών και αρχών της ACS, σημειώνοντας μάλιστα υψηλότατα ποσοστά επίδοσης στη θεματική ενότητα που αφορά το περιβάλλον.
Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής βιωσιμότητας, η ACS, με κύριο στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός της, εστιάζει στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και στη διαχείριση πόρων, ενσωματώνοντας βιώσιμες πρακτικές σε βασικούς τομείς λειτουργίας της.
Βιοκλιματικό Κέντρο Διαλογής στο Αιγάλεω: σύγχρονη υποδομή, «πράσινη» σχεδίαση
Η ACS επένδυσε πάνω από €50 εκατ. στη δημιουργία ενός υπερσύγχρονου βιοκλιματικού κέντρου διαλογής στο Αιγάλεω, μιας εγκατάστασης που συνδυάζει «πράσινη» αρχιτεκτονική, αυτοματισμούς τελευταίας γενιάς και υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα.
Το νέο κέντρο, συνολικής επιφάνειας 33.000 τ.μ. σε οικόπεδο 27 στρεμμάτων, αποτελεί πρότυπο βιώσιμης σχεδίασης, με φωτισμό LED, Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Κατηγορίας Α και 100 θέσεις φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Στη στέγη του κτιρίου λειτουργούν φωτοβολταϊκά πάνελ ισχύος 1MW, που αντισταθμίζουν σε σημαντικό βαθμό την ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, φέρνοντας το κτίριο πιο κοντά στον στόχο ενός Net-Zero Energy Building.
