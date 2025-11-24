Γιατί το ίντερνετ γίνεται κάθε χρόνο χειρότερο
Εκατομμύρια χρήστες βιώνουν μια όλο και μεγαλύτερη απογοήτευση, καθώς κάθε πλατφόρμα που αγαπούσαμε γίνεται όλο και χειρότερη
Για χρόνια, το διαδίκτυο φαινόταν να ακολουθεί μια ελπιδοφόρα πορεία: νέες πλατφόρμες έκαναν την εμφάνισή τους με την υπόσχεση να κάνουν τη ζωή μας ευκολότερη, φθηνότερη, πιο γρήγορη και πιο συνδεδεμένη. Για λίγο, το κατάφεραν. Οι μηχανές αναζήτησης έδιναν πραγματικά τα αποτελέσματα που ψάχναμε. Τα κοινωνικά δίκτυα μας βοηθούσαν να μένουμε σε επαφή με τους φίλους μας, αντί να μας βομβαρδίζουν με διαφημίσεις και οι διαδικτυακές αγορές μας πρόσφεραν μια ευκολία που φαινόταν λυτρωτική.
Δεν πρόκειται για νοσταλγία. Δεν είναι καν απογοήτευση από μερικές κακές σχεδιαστικές επιλογές ή μη δημοφιλείς ενημερώσεις. Είναι ένα μοτίβο προβλέψιμο, παγκόσμιο και όλο και πιο ορατό, που ο συγγραφέας και κριτικός του ψηφιακού κόσμου Cory Doctorow ονόμασε με τον περίφημο όρο «enshittification» (= εξευτελισμός). Ένας όρος που εξηγεί το πώς οι πλατφόρμες ξεκινούν καλά, σταδιακά γίνονται μέτριες και τελικά μετατρέπονται σε εχθρικές, χειραγωγικές και άχρηστες. Παρόλα αυτά όμως, εμείς ως χρήστες παραμένουμε προσκολλημένοι σε αυτές, όχι επειδή εξακολουθούν να είναι εξαιρετικές, αλλά επειδή το να φύγουμε δεν είναι τόσο εύκολο όσο η παραμονή σε αυτές. Οι μεγάλοι παίκτες -Google, Amazon, Facebook- προσφέρουν τα πιο σαφή παραδείγματα τού πώς λειτουργεί το «enshittification» τόσο ως επιχειρηματικό μοντέλο όσο και ως πολιτιστικό φαινόμενο.
