Πώς επωφεληθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις από το deal του Χρηματιστηρίου με τη Euronext - Εισροή κεφαλαίων και ρευστότητα

Σε αυτό το περιβάλλον υπάρχει ευκαιρία για τις εταιρείες, εφόσον είναι συνδεδεμένες με μια αγορά που έχει σημαντικό βάθος, όπως η πανευρωπαϊκή ολοκληρωμένη αγορά της Euronext.Η Euronext είναι ο κορυφαίος χρηματιστηριακός όμιλος για ΜμΕ στην Ευρώπη, με περίπου 1.400 εισηγμένες μικρομεσαίες εταιρείες. Μέσω πρωτοβουλιών όπως το IPOready και το Euronext Tech Leaders, η Euronext προσφέρει κορυφαία εργαλεία σε επίπεδο προβολής, πρόσβασης σε ρευστότητα και ετοιμότητας για ανάπτυξη.Οι ελληνικές ΜΜΕ θα ωφεληθούν άμεσα από αυτά τα προγράμματα, αποκτώντας πρόσβαση στα ίδια εργαλεία και την ίδια προβολή με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές. Η ένταξη στο δίκτυο της Euronext, με κεφαλαιοποίηση 6,5 τρισ., συνεπάγεται βαθύτερη ρευστότητα, ευνοϊκότερους όρους χρηματοδότησης και ισχυρότερη εμπιστοσύνη των επενδυτών, ενώ παράλληλα θα διατηρούν την έδρα τους στην Αθήνα.Η ενσωμάτωση στην Euronext οδηγεί πάντοτε σε αυξημένη δραστηριότητα εγγραφών, μεγαλύτερη προβολή και σημαντική ενίσχυση της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας. Ενδεικτικά, το Oslo Børs από 197 εισηγμένες εταιρείες το 2019 περιλαμβάνει πλέον 298 (+51%), ενώ η Borsa Italiana από 320 το 2021 σε 408 σήμερα (+28%).Ό Όμιλος ATHEX θα παραμείνει ελληνική εταιρεία, υποστηρίζοντας το εγχώριο οικοσύστημα. Χρηματιστές και επενδυτές, θα συνεχίσουν να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην ελληνική αγορά και, στην πραγματικότητα, θα δουν ότι τη δραστηριότητά τους να ενισχύεται καθώς η πλατφόρμα του ATHEX θα ενταχθεί στην πανευρωπαϊκή υποδομή της Euronext, η οποία θα συνδέει την Ελλάδα με 7 ακόμη αγορές και, ενδεχομένως, ακόμη περισσότερες στο μέλλον, όσο η Euronext συνεχίζει να επεκτείνεται. Η Euronext θα δημιουργήσει ένα πιο δυναμικό και διασυνδεδεμένο περιβάλλον.Δεν θα αντικαταστήσει το υπάρχον οικοσύστημα. Σε αγορές όπως το Όσλο και το Μιλάνο, η αγορά διαπίστωσε αύξηση στον όγκο συναλλαγών, νέες εισαγωγές, ευρύτερη εμπλοκή πελατών και νέες διασυνοριακές επιχειρηματικές ευκαιρίες.Ο Όμιλος ATHEX θα παραμείνει ελληνική εταιρεία, με έδρα την Αθήνα και θα καταβάλλει φόρους στην Ελλάδα. Οι αποφάσεις που αφορούν την ελληνική αγορά θα εξακολουθήσουν να λαμβάνονται σε στενή συνεργασία με το τοπικό οικοσύστημα.Η επιτυχία της Euronext βασίζεται στο μοντέλο «ενωμένοι στη διαφορετικότητα» («united-in-diversity»), όπου τα τοπικά χρηματιστήρια διατηρούν την ταυτότητα, τη διοίκηση, το οικοσύστημα και την επιρροή τους, απολαμβάνοντας τα οφέλη της κοινής υποδομής και της κλίμακας της Euronext.Σε αυτό το πλαίσιο, ο Όμιλος ATHEX θα αναδειχθεί σε ακρογωνιαίο λίθο της παρουσίας της Euronext στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ηγούμενος της ανάπτυξης ενός περιφερειακού κόμβου για την προσέλκυση νέων εισαγωγών και επενδύσεων από γειτονικές αγορές.-Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ATHEX θα συμμετάσχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Euronext.-Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα προσκληθεί στο Κολέγιο Ρυθμιστικών Αρχών της Euronext.-Ένα εξέχον στέλεχος της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας θα ενταχθεί στο Εποπτικό Συμβούλιο.Έτσι διασφαλίζεται ότι η ελληνική φωνή θα "ακούγεται" σε κάθε επίπεδο λήψης αποφάσεων, μέσα σε ένα ισχυρό ευρωπαϊκό πλαίσιο.