Πού ζει τελικά η βρετανική βασιλική οικογένεια; Aυτό είναι το χαρτοφυλάκιο ακινήτων αξίας 8,2 δισ. ευρώ
Παλάτια, κάστρα και ανακτορικές κατοικίες με ιστορία αιώνων στεγάζουν τα όνειρα των διασημότερων γαλαζοαίματων
Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της «The Firm», όπως συχνά αποκαλείται η βασιλική οικογένεια- εκτιμάται ότι άξιζε περίπου 8,2 δισεκατομμύρια ευρώ όταν ο βασιλιάς Κάρολος ανέλαβε τον θρόνο το 2022, περιλαμβάνοντας και τις τρεις κατηγορίες στις οποίες μπορούν να χωριστούν τα βασιλικά ακίνητα της Μεγάλης Βρετανίας: Οι «επίσημες κατοικίες», αυτά δηλαδή που ανήκουν στο Στέμμα, εκείνα που ανήκουν στο Δουκάτο της Κορνουάλης -μια περιουσία γης, ακινήτων και επενδύσεων που θεσπίστηκε τον 14ο αιώνα ως πηγή εισοδήματος του μεγαλύτερου γιου του εκάστοτε Βρετανού μονάρχη- και όσα αποτελούν ιδιοκτησίες μελών της βασιλικής οικογένειας. Μόνο στις «επίσημες κατοικίες», περιλαμβάνονται σύμφωνα με την εφημερίδα The Guardian, συνολικά 18 ακίνητα, με αρκετά από τα μέγαρα, τα κάστρα και τις επαύλεις της κατηγορίας αυτής, να ανοίγουν τις επιβλητικές πύλες τους για το κοινό. Επισκέψιμες ή μη, στο Λονδίνο ή μακριά από την πολύβουη βρετανική πρωτεύουσα, οι παρακάτω βασιλικές κατοικίες είναι από τις εντυπωσιακότερες στον κόσμο.
Παλάτι του Buckingham
Επίσημη κατοικία του βασιλιά κι επίκεντρο των εκδηλώσεων που σχετίζονται με αυτόν, το Παλάτι του Μπάκιγχαμ θεωρείται το στολίδι του βασιλικού χαρτοφυλακίου ακινήτων. Με τρέχουσα αξία που αγγίζει περίπου τα 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ, η κατοικία των 775 δωματίων που περιβάλλεται από τα πάρκα Green Park και St James’s Park, λειτουργεί ως το διοικητικό κέντρο του εκάστοτε μονάρχη. Παρ’ όλα αυτά, ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα δεν μένουν εδώ -από τότε που ανέβηκαν στον θρόνο συνεχίζουν να κατοικούν στο κοντινό Clarence House, όπου είχαν επιλέξει να ζουν από το 2003. Από το 1761 που το αρχικό ανάκτορο το οποίο είχε χτιστεί για τον Δούκα του Μπάκιγχαμ αγοράστηκε από τον βασιλιά Γεώργιο Γ΄, έχει επεκταθεί και αναδιαμορφωθεί πολλές φορές, ενώ και αυτή την περίοδο βρίσκεται σε νέα φάση ανακαίνισης, με την ολοκλήρωσή της να αναμένεται το 2027. Όταν τα ανάκτορα ανοίξουν ξανά για το κοινό μετά το πέρας των εργασιών, θα μπορεί κανείς να θαυμάσει τις αστραφτερές επίσημες αίθουσες State Rooms, μεταξύ των οποίων την Αίθουσα του Θρόνου και την εκθαμβωτική Επίσημη Τραπεζαρία.
